Previsioni Meteo Gela del 21 ottobre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 21 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il meteo è un argomento che suscita sempre grande interesse, soprattutto quando si avvicina un cambio di stagione. Le previsioni per domani a Gela promettono di offrire un'interessante varietà di condizioni meteorologiche, che potrebbero influenzare le attività quotidiane di residenti e visitatori. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per la giornata del 21 ottobre 2025.

Previsioni dettagliate per le diverse fasce orarie

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente coperto, una temperatura di 19.13°C e un'umidità del 66%. La pressione atmosferica si attesta a 1014 hPa, mentre il vento soffia leggero da ovest-sudovest a 1.03 m/s. La visibilità è buona, con 10 km, ma il cielo non lascia intravedere stelle.

Prima mattina: Le nuvole persistono, mantenendo il cielo coperto. La temperatura sale leggermente a 19.6°C e l'umidità aumenta al 67%. La pressione scende a 1013 hPa e il vento cambia direzione, soffia da ovest a 1.16 m/s. Ancora nessuna pioggia in vista.

Mattina: L'alba non porta cambiamenti significativi, con il cielo ancora dominato da nuvole. La temperatura si stabilizza intorno ai 19.47°C, con un'umidità al 69%. Il vento diventa quasi impercettibile a 0.8 m/s, provenendo da nord. La pressione rimane costante a 1013 hPa.

Mezza mattinata: Anche nella tarda mattinata, le nuvole non lasciano spazio al sole. La temperatura si alza a 20.96°C e l'umidità scende leggermente al 68%. La pressione risale a 1014 hPa, con venti che cambiano direzione, provenienti da sud-sudovest a 1.17 m/s.

Mezzogiorno: Finalmente, il cielo si apre lievemente, con nubi sparse che lasciano intravedere sprazzi di sole. La temperatura raggiunge i 22.06°C, mentre l'umidità sale al 72%. Il vento si intensifica, soffia da sud a 3.87 m/s, e la pressione si mantiene a 1013 hPa.

Primo pomeriggio: Le nuvole ritornano a coprire il cielo, portando con sé un aumento dell'umidità al 77%. La temperatura si mantiene pressoché costante a 21.99°C. Il vento, proveniente da sud, rallenta a 2.61 m/s, e la pressione scende a 1011 hPa.

Tardo pomeriggio: Con l'avvicinarsi della sera, la probabilità di pioggia aumenta al 26%, e si registrano 0.44 mm di pioggia leggera. La temperatura si attesta a 21.37°C, con un'umidità dell'86%. Il vento soffia da sud-sudovest a 2.01 m/s, e la pressione risale leggermente a 1012 hPa.

Sera: La pioggia leggera continua, con un aumento delle precipitazioni a 0.83 mm. La temperatura scende leggermente a 21.11°C, e l'umidità raggiunge il 90%. Il vento, ora da sud-ovest, soffia a 2.12 m/s, mentre la pressione si stabilizza a 1012 hPa. Le nuvole si diradano, lasciando spazio a una maggiore visibilità.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata a Gela sarà caratterizzata prevalentemente da un cielo coperto con temperature che varieranno tra i 19.13°C e i 22.06°C. L'umidità sarà piuttosto elevata per tutto il giorno, raggiungendo il picco del 90% in serata. Il vento soffierà per lo più da sud, con una velocità massima di 3.87 m/s a mezzogiorno. Le precipitazioni, seppur leggere, sono attese nel tardo pomeriggio e in serata, con un accumulo totale di circa 1.27 mm. In sintesi, sarà una giornata nuvolosa con piogge sparse, ideale per chi ama l'atmosfera autunnale.