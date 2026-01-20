Previsioni Meteo Gela del 21 gennaio 2026 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 21 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata dalle condizioni meteo piuttosto variabili, il che potrebbe interessare sia chi ha intenzione di trascorrere del tempo all'aperto, sia chi preferisce rimanere al riparo. Le previsioni indicano che il tempo sarà caratterizzato da una prevalenza di piogge leggere, accompagnate da temperature relativamente miti per il periodo. Scopriamo nel dettaglio cosa aspettarci durante le varie fasi della giornata.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: La notte inizierà con una temperatura di 13.24°C e un'umidità del 79%. Sarà caratterizzata da una pioggia leggera con un accumulo di 1.05 mm. Il vento soffierà da est con una velocità di 6.19 m/s, e le nuvole copriranno l'intero cielo. La visibilità sarà di 10 km.

Prima mattina: Nelle prime ore mattutine, la temperatura salirà leggermente a 13.52°C, con un'umidità del 76%. Le precipitazioni aumenteranno a 2.89 mm e il vento si abbasserà a 2.88 m/s, provenendo da sud-est. Il cielo resterà completamente nuvoloso.

Mattina: All'alba, ci sarà una leggera diminuzione della temperatura a 12.37°C. L'umidità salirà all'84% con precipitazioni di 1.97 mm. Il vento soffierà da est a 4.12 m/s. Anche in questa fascia oraria, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso.

Mezza mattinata: A metà mattinata, la temperatura aumenterà a 13.79°C, mentre l'umidità scenderà al 75%. Le precipitazioni si attesteranno a 1.44 mm. Il vento continuerà a soffiare da est a una velocità di 5 m/s, e il cielo sarà ancora coperto.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, la temperatura sarà di 13.55°C con un'umidità dell'80%. Le precipitazioni aumenteranno a 2.13 mm. Il vento soffierà da sud-est a 4.43 m/s e il cielo sarà leggermente meno nuvoloso rispetto alle ore precedenti.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, la temperatura si stabilizzerà intorno ai 13.69°C. L'umidità sarà del 78%, e le precipitazioni rimarranno a 2.13 mm. Il vento soffierà da est a una velocità di 5.17 m/s, e il cielo sarà nuovamente coperto.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la temperatura scenderà a 12.87°C, con un'umidità dell'80%. Ci saranno precipitazioni di 1.67 mm. Il vento soffierà da est a 4.28 m/s, e il cielo sarà completamente nuvoloso.

Sera: In serata, la temperatura si abbasserà ulteriormente a 12.55°C. L'umidità si manterrà all'80%, e le precipitazioni diminuiranno a 0.28 mm. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-est a 4.65 m/s, e il cielo resterà prevalentemente nuvoloso.

Riepilogo delle previsioni

La giornata del 21 gennaio 2026 a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente umide, con piogge leggere che persisteranno per l'intero arco della giornata. Le temperature si manterranno miti, oscillando tra i 12.37°C e i 13.79°C. Il vento, variabile in direzione, soffierà a una velocità media compresa tra 2.88 m/s e 6.19 m/s. Il cielo sarà quasi sempre coperto, con brevi miglioramenti in termini di nuvolosità. Gli abitanti e i visitatori di Gela possono aspettarsi una giornata tipicamente invernale, caratterizzata da frequenti piogge e un clima umido.