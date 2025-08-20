Quotidiano di Gela

Previsioni Meteo Gela del 21 agosto 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 21 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Meteorologo
20 agosto 2025 15:00
Meteo
Una nuova giornata si appresta ad avvolgere la città di Gela, un angolo di Sicilia dove il sole e il mare creano un'armonia perfetta. Ma cosa ci riserverà il cielo per la giornata di domani, 21 agosto 2025? Sarà una giornata di sole splendente o le nuvole si faranno spazio nel panorama? Scopriamolo insieme, ora per ora, per pianificare al meglio le nostre attività.

Previsioni Dettagliate Ora per Ora

Notte: Inizia la giornata con un cielo completamente sereno e una temperatura di 25.2°C. L'umidità è al 77% e il vento soffia leggero da nord-est a 1.79 m/s. Sarà una notte tranquilla, perfetta per chi ama il fresco notturno.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, il cielo rimane limpido con una lieve diminuzione della temperatura a 24.76°C. L'umidità scende leggermente al 73%, mentre la brezza da est si intensifica leggermente a 1.82 m/s. Un inizio di giornata ideale per una passeggiata.

Mattina: Il sole continua a splendere alto nel cielo senza alcuna nuvola all'orizzonte. La temperatura sale a 25.49°C, con una sensazione di calore leggermente più alta a 26.03°C. Il vento soffia da est-sud-est a 2.23 m/s, offrendo un piacevole sollievo.

Mezza mattinata: L'atmosfera si riscalda ulteriormente raggiungendo i 27.04°C. L'umidità rimane alta al 75%, creando una sensazione di calore pari a 29.36°C. Il vento cambia direzione, provenendo ora da sud a 3.44 m/s, mantenendo il cielo terso e privo di nuvole.

Mezzogiorno: Il caldo si fa sentire con una temperatura di 27.95°C e una sensazione percepita di 30.57°C. L'umidità si abbassa leggermente al 70% e il vento soffia da sud a 3.37 m/s. Il cielo si mantiene limpido, un invito irresistibile a godere del mare.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, alcune nubi sparse fanno la loro comparsa, ma senza minaccia di pioggia. La temperatura rimane stabile a 27.92°C, con una sensazione di 30.77°C. Il vento soffia leggermente da sud-ovest a 2.6 m/s, rendendo l'atmosfera piacevole.

Tardo pomeriggio: Con il calare del sole, la temperatura si abbassa a 26.72°C e l'umidità sale al 81%. Il vento, proveniente da sud-est, si calma a 1.69 m/s. Il cielo si presenta con poche nuvole, regalando uno spettacolare tramonto.

Sera: La giornata si conclude con nubi sparse che coprono il 70% del cielo. La temperatura scende a 25.99°C, con l'umidità che raggiunge l'86%. Il vento è quasi assente, provenendo da nord-ovest a 0.77 m/s, creando un'atmosfera tranquilla e rilassante.

Riepilogo delle Previsioni

Nel complesso, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un tempo prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 24.76°C e i 27.95°C, con una sensazione di calore che potrà arrivare fino ai 30.77°C. Il vento, prevalentemente debole, varierà da nord a sud, offrendo un sollievo nelle ore più calde. In sintesi, sarà una giornata ideale per godere delle bellezze locali, approfittando del clima estivo tipico della Sicilia.

Previsioni meteo 21 agosto 2025

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.2° (perc. +25.8°)
Precip. -
Vento 1.8 NE (max 1.6)
Umidità 77%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.8° (perc. +25.2°)
Precip. -
Vento 1.8 E (max 1.7)
Umidità 73%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.5° (perc. +26.0°)
Precip. -
Vento 2.2 E (max 2.3)
Umidità 74%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.0° (perc. +29.4°)
Precip. -
Vento 3.4 S (max 4.4)
Umidità 75%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.0° (perc. +30.6°)
Precip. -
Vento 3.4 S (max 4.7)
Umidità 70%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +27.9° (perc. +30.8°)
Precip. -
Vento 2.6 S (max 3.1)
Umidità 72%
18:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +26.7° (perc. +29.2°)
Precip. -
Vento 1.7 SE (max 1.8)
Umidità 81%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +26.0° (perc. +26.0°)
Precip. -
Vento 0.8 NO (max 0.7)
Umidità 86%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +25.5° (perc. +26.3°)
Precip. -
Vento 0.9 O (max 1.0)
Umidità 85%
