Previsioni Meteo Gela del 21 agosto 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 21 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Una nuova giornata si appresta ad avvolgere la città di Gela, un angolo di Sicilia dove il sole e il mare creano un'armonia perfetta. Ma cosa ci riserverà il cielo per la giornata di domani, 21 agosto 2025? Sarà una giornata di sole splendente o le nuvole si faranno spazio nel panorama? Scopriamolo insieme, ora per ora, per pianificare al meglio le nostre attività.

Previsioni Dettagliate Ora per Ora

Notte: Inizia la giornata con un cielo completamente sereno e una temperatura di 25.2°C. L'umidità è al 77% e il vento soffia leggero da nord-est a 1.79 m/s. Sarà una notte tranquilla, perfetta per chi ama il fresco notturno.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, il cielo rimane limpido con una lieve diminuzione della temperatura a 24.76°C. L'umidità scende leggermente al 73%, mentre la brezza da est si intensifica leggermente a 1.82 m/s. Un inizio di giornata ideale per una passeggiata.

Mattina: Il sole continua a splendere alto nel cielo senza alcuna nuvola all'orizzonte. La temperatura sale a 25.49°C, con una sensazione di calore leggermente più alta a 26.03°C. Il vento soffia da est-sud-est a 2.23 m/s, offrendo un piacevole sollievo.

Mezza mattinata: L'atmosfera si riscalda ulteriormente raggiungendo i 27.04°C. L'umidità rimane alta al 75%, creando una sensazione di calore pari a 29.36°C. Il vento cambia direzione, provenendo ora da sud a 3.44 m/s, mantenendo il cielo terso e privo di nuvole.

Mezzogiorno: Il caldo si fa sentire con una temperatura di 27.95°C e una sensazione percepita di 30.57°C. L'umidità si abbassa leggermente al 70% e il vento soffia da sud a 3.37 m/s. Il cielo si mantiene limpido, un invito irresistibile a godere del mare.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, alcune nubi sparse fanno la loro comparsa, ma senza minaccia di pioggia. La temperatura rimane stabile a 27.92°C, con una sensazione di 30.77°C. Il vento soffia leggermente da sud-ovest a 2.6 m/s, rendendo l'atmosfera piacevole.

Tardo pomeriggio: Con il calare del sole, la temperatura si abbassa a 26.72°C e l'umidità sale al 81%. Il vento, proveniente da sud-est, si calma a 1.69 m/s. Il cielo si presenta con poche nuvole, regalando uno spettacolare tramonto.

Sera: La giornata si conclude con nubi sparse che coprono il 70% del cielo. La temperatura scende a 25.99°C, con l'umidità che raggiunge l'86%. Il vento è quasi assente, provenendo da nord-ovest a 0.77 m/s, creando un'atmosfera tranquilla e rilassante.

Riepilogo delle Previsioni

Nel complesso, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un tempo prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 24.76°C e i 27.95°C, con una sensazione di calore che potrà arrivare fino ai 30.77°C. Il vento, prevalentemente debole, varierà da nord a sud, offrendo un sollievo nelle ore più calde. In sintesi, sarà una giornata ideale per godere delle bellezze locali, approfittando del clima estivo tipico della Sicilia.