Previsioni Meteo Gela del 19 ottobre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 19 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela del 19 ottobre 2025 promettono una giornata interessante sotto il profilo atmosferico. Con una varietà di condizioni che si alterneranno nelle diverse ore del giorno, sarà importante pianificare le attività sia all'aperto sia al chiuso. Le fluttuazioni nelle condizioni meteorologiche potrebbero sorprendere, quindi continuate a leggere per scoprire cosa aspettarsi.

Previsioni dettagliate per fasce orarie

Notte: La notte inizierà con un cielo coperto e una probabilità di precipitazioni dell'83%. La temperatura si manterrà intorno ai 18.39°C, con un'umidità del 74%. Il vento soffierà da nord-est a una velocità di 3.96 m/s, con raffiche fino a 4.47 m/s.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto ma la possibilità di pioggia scenderà drasticamente all'8%. La temperatura salirà leggermente a 19.39°C, con un'umidità del 77%. Il vento aumenterà la sua intensità a 4.56 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, le nubi inizieranno a diradarsi un poco, mostrando nubi sparse. La temperatura scenderà lievemente a 18.73°C, mentre l'umidità si manterrà stabile al 77%. Il vento rallenterà, con una velocità di 3.38 m/s.

Mezza mattinata: La mezza mattinata porterà un miglioramento delle condizioni, con solo poche nuvole all'orizzonte. La temperatura salirà a 21.65°C e l'umidità scenderà al 59%. Il vento si calmerà ulteriormente, raggiungendo una velocità di 3.27 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il tempo si manterrà stabile con poche nuvole. La temperatura raggiungerà il picco di 22.55°C, e l'umidità resterà al 59%. Il vento soffierà da ovest a una velocità di 2.9 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nubi sparse torneranno a coprire una parte del cielo. La temperatura scenderà leggermente a 21.26°C, mentre l'umidità salirà al 65%. Il vento si manterrà debole, con una velocità di 2.44 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà ancora nubi sparse nel cielo. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 20.86°C e l'umidità sarà del 68%. La velocità del vento sarà di 2.72 m/s.

Sera: Durante la sera, le nubi sparse persisteranno, con una temperatura di 20.39°C e un'umidità del 73%. Il vento soffierà leggermente più forte, a 2.89 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

Nel complesso, la giornata del 19 ottobre 2025 a Gela sarà caratterizzata da condizioni climatiche variabili. Il cielo sarà prevalentemente coperto nelle ore notturne, con una significativa possibilità di pioggia che andrà diminuendo con il passare delle ore. La temperatura varierà tra i 18°C e i 22°C, rendendo la giornata piacevole dal punto di vista termico. Il vento sarà moderato, con velocità che oscilleranno tra i 2.44 m/s e i 4.56 m/s. In sintesi, una giornata che si preannuncia ideale per chi ama le condizioni variabili e non troppo estreme.