Previsioni Meteo Gela del 17 dicembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 17 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo di domani per Gela promettono una giornata variegata, con condizioni atmosferiche che cambieranno nel corso delle ore. Dalle piogge leggere a cieli sereni, passando per nubi sparse, il meteo ci riserva un interessante mix di fenomeni. Ma vediamo più nel dettaglio cosa ci aspetta in questa giornata del 17 dicembre 2025.

Dettagli Orari delle Previsioni

Notte: La giornata inizia sotto il segno della pioggia leggera, con una probabilità del 62%. La temperatura si aggirerà intorno ai 14.65°C, con un'umidità dell'86% e un vento proveniente da est a 3.63 m/s. Si attendono 0.1 mm di precipitazioni.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno, con una temperatura di 14.44°C e un'umidità dell'84%. Il vento soffierà da nord-est a 3.97 m/s.

Mattina: La situazione meteo rimarrà stabile, con cieli sereni e temperature intorno ai 14.36°C. L'umidità scenderà leggermente all'82%, mentre il vento continuerà a spirare da nord-est a 3.71 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, il sole splenderà su Gela, con temperature che saliranno a 16.95°C. L'umidità sarà del 74% e il vento, da est, calerà a 2.61 m/s.

Mezzogiorno: Il cielo resterà sereno a mezzogiorno, con temperature di 18.34°C. L'umidità si attesterà al 73%, con venti leggeri da sud a 2.1 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, vedremo alcune nubi sparse nel cielo, ma le temperature rimarranno piacevoli a 18.07°C. L'umidità salirà al 78%, con venti da sud-est a 3.23 m/s.

Tardo pomeriggio: Le nubi continuano a sparse nel tardo pomeriggio, con temperature che scenderanno a 16.66°C. L'umidità sarà dell'82% e il vento soffierà da est a 4.16 m/s.

Sera: La serata si chiuderà con nubi sparse e una temperatura di 15.7°C. L'umidità sarà al 79%, mentre il vento, proveniente da nord-est, avrà una velocità di 4.09 m/s.

Riepilogo della Giornata

Domani Gela vedrà una giornata che inizia con piogge leggere notturne, seguite da un lungo periodo di cieli sereni fino a mezzogiorno. Il pomeriggio porterà alcune nubi sparse, che persisteranno fino alla sera. Le temperature oscilleranno tra i 14.36°C e i 18.34°C, garantendo un clima mite. Il vento sarà costante, ma mai eccessivo, offrendo un tocco di freschezza alla giornata. In sintesi, sarà una giornata variabile ma complessivamente piacevole.