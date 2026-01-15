Previsioni Meteo Gela del 16 gennaio 2026 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 16 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara ad affrontare una giornata meteorologica interessante. Con l'inizio dell'anno nuovo, le previsioni per il 16 gennaio 2026 offrono uno sguardo approfondito su ciò che i cittadini possono aspettarsi dal clima. Le condizioni atmosferiche variano significativamente nel corso della giornata, rendendo importante prepararsi adeguatamente per ogni fase. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per domani.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Le ore notturne vedranno temperature attorno ai 12.35°C, con un'umidità dell'80% che renderà l'aria piuttosto umida. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e il vento soffierà da est a 3.78 m/s, con raffiche fino a 5.14 m/s.

Prima mattina: Durante la prima mattina, il cielo si coprirà ulteriormente. La temperatura salirà leggermente a 12.6°C, ma l'umidità scenderà al 76%. Il vento si manterrà costante, con una leggera diminuzione della velocità a 3.62 m/s.

Mattina: Con l'avanzare delle ore, il cielo rimarrà completamente coperto. La temperatura si assesterà a 12.57°C, mentre l'umidità continuerà a ridursi fino al 73%. Le condizioni del vento subiranno un lieve incremento, arrivando a 4.33 m/s.

Mezza mattinata: Il termometro segnerà un aumento delle temperature, raggiungendo i 14.87°C. L'umidità calerà ulteriormente al 68%, mentre la copertura nuvolosa rimarrà totale. Il vento si modererà leggermente, soffiando a 3.39 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la situazione meteorologica continuerà a mostrare un cielo coperto. Le temperature raggiungeranno il picco di 16.71°C, con un'umidità stabile al 68%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-est a 3.5 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi sui 16.31°C. L'umidità aumenterà al 73%, mentre il vento calerà ulteriormente a 2.59 m/s, mantenendo il cielo coperto di nuvole.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, si prevede un aumento della probabilità di precipitazioni, con una pioggia leggera che potrebbe portare fino a 0.29 mm di pioggia. Le temperature scenderanno a 15.42°C, con un'umidità del 74% e vento da nord-est a 4.29 m/s.

Sera: La sera porterà un peggioramento delle condizioni meteo con piogge leggere più consistenti, fino a 1.08 mm. La temperatura scenderà ulteriormente a 14.05°C e l'umidità aumenterà al 79%. Il vento soffierà da sud-est a 3.18 m/s.

Riepilogo delle previsioni

La giornata del 16 gennaio a Gela si caratterizza per una copertura nuvolosa persistente e temperature che variano da un minimo di 12.35°C durante la notte fino a un massimo di 16.71°C a mezzogiorno. L'umidità sarà elevata per tutta la giornata, mentre il vento si manterrà moderato. La possibilità di pioggia leggera si concretizzerà principalmente nel tardo pomeriggio e in serata, rendendo consigliabile portare con sé un ombrello. In sintesi, sarà una giornata prevalentemente nuvolosa e umida, con un aumento delle precipitazioni verso la sera.