Previsioni Meteo Gela del 12 febbraio 2026 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 12 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il tempo a Gela per la giornata di domani si presenta variabile e dinamico: non aspettatevi sole pieno ma nemmeno una giornata di maltempo estremo. Chi ha programmi all'aperto dovrebbe però considerare la possibilità di acquazzoni sparsi e venti sostenuti, specialmente nella fase centrale della giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – Pioggia leggera: temperature intorno ai 15,2 °C, umidità elevata (86%) e pioggia debole accumulata circa 0,3 mm nelle ultime 3 ore. Pressione sui 1006 hPa, vento da ovest a circa 11,4 m/s con raffiche fino a 15,7 m/s. Visibilità buona, circa 10 km.

Prima mattina (03:00) – Pioggia leggera, cielo molto nuvoloso: minima attesa di 14,9 °C, umidità al 88% e probabilità di precipitazione intorno al 31%. Pioggia prevista 0,22 mm nelle 3 ore, pressione in lieve calo a 1004 hPa. Vento da Ovest-Nordovest a 10,5 m/s, raffiche fino a 15,1 m/s.

Mattina (06:00) – Pioggia moderata a tratti: temperatura sui 15,2 °C, umidità molto alta (95%), pressione 1002 hPa. Pioggia più consistente in questa fascia con circa 2,46 mm e probabilità di precipitazione prossima al 100%. Vento a 11,1 m/s con raffiche fino a 17,6 m/s; visibilità ridotta a 5,4 km.

Mezza mattinata (09:00) – Pioggia leggera persistente, cielo coperto: attesi 15,8 °C, umidità al 92%, pressione intorno a 1001 hPa. Precipitazioni previste circa 0,71 mm; probabilità di pioggia elevata (~90%). Vento in rinforzo da Ovest a 12,7 m/s, raffiche fino a 18,5 m/s.

Mezzogiorno (12:00) – Pioggia leggera e venti tesi: temperatura circa 15,5 °C, umidità 87%, pressione 999 hPa. Pioggia prevista 1,63 mm nelle 3 ore con probabilità del 100%. Vento sostenuto da Ovest-Nordovest a 13,4 m/s e raffiche fino a 19,1 m/s.

Primo pomeriggio (15:00) – Nubi sparse, venti forti: lieve diminuzione delle precipitazioni (assenza di pioggia nelle 3 ore indicate), temperatura 15,4 °C, umidità scesa al 67%, pressione stabile sui 999 hPa. Vento più teso a 14,4 m/s con raffiche fino a 21,1 m/s: attenzione in mare e per attività esposte al vento.

Tardo pomeriggio (18:00) – Pioggia leggera intermittente: temperatura in calo a 13,4 °C, umidità 76%, pressione 999 hPa. Pioggia leggera attesa per circa 0,31 mm, probabilità di precipitazione bassa (~20%). Vento da Ovest-Nordovest intorno a 13,8 m/s, raffiche fino a 19,0 m/s.

Sera (21:00) – Pioggia leggera con raffiche più forti: temperatura attorno ai 13,4 °C, umidità 73%, pressione risalita a 1000 hPa. Pioggia stimata 0,37 mm, probabilità di precipitazione ~61%. Vento a 15,5 m/s con raffiche fino a 22,0 m/s, condizioni che possono creare disagio per la navigazione e per gli oggetti leggeri all'aperto. Visibilità buona (~10 km).

Riepilogo del giorno

Gela vedrà una giornata caratterizzata da temperatura mite (tra ~13 °C e ~16 °C), con piogge leggere ma frequenti concentrate soprattutto nella prima parte della giornata e intorno a mezzogiorno; accumulo totale indicativo di precipitazione attorno a 6 mm. I venti, provenienti in prevalenza da ovest, saranno moderati-forti con raffiche fino a 22 m/s, quindi è consigliabile prestare attenzione alle attività marittime e agli spostamenti all'aperto.