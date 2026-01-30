Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 31 gennaio 2026 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 31 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il tempo a Gela per domani promette una giornata ricca di variazioni meteorologiche. Mentre la città si prepara ad accogliere il nuovo giorno, le previsioni indicano un susseguirsi di condizioni che potrebbero influenzare le attività quotidiane. Continuate a leggere per scoprire nel dettaglio come si evolverà il meteo nel corso della giornata.

Previsioni dettagliate per fasce orarie

Notte: Durante la notte, Gela sarà avvolta da un cielo sereno con una temperatura di 12.9°C. L'umidità sarà piuttosto alta, attestandosi al 78%, mentre il vento soffierà da ovest con una velocità di 8.1 m/s, accompagnato da raffiche fino a 10.34 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1006 hPa.

Prima mattina: Nella prima mattina, il cielo vedrà la presenza di nubi sparse, con la temperatura che scenderà leggermente a 12.17°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-ovest e diminuirà in intensità a 6.01 m/s. La pressione calerà a 1005 hPa.

Mattina: Durante la mattina, la temperatura scenderà ulteriormente a 10.42°C, e le condizioni del cielo si manterranno con nubi sparse. Il vento proveniente da nord-est sarà debole, con una velocità di 2.03 m/s. La pressione continuerà a calare, raggiungendo i 1004 hPa.

Mezza mattinata: A metà mattinata il cielo sarà coperto, con una temperatura che risalirà a 12.94°C. L'umidità scenderà al 73% mentre il vento, proveniente da sud-est, soffierà con una leggera intensità di 2.33 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno le condizioni rimarranno di cielo coperto, con la temperatura che salirà a 14.31°C. Il vento si intensificherà leggermente, soffiando a 3.87 m/s da sud-est. La pressione atmosferica scenderà ulteriormente a 1000 hPa.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio ci sarà un cambio significativo, con l'arrivo di pioggia leggera e una temperatura di 12.96°C. La pressione scenderà a 994 hPa e il vento soffierà da est a 4.79 m/s, con raffiche fino a 8.56 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la pioggia diventerà moderata, con accumuli di 7.87 mm. La temperatura scenderà a 10.64°C e il vento cambierà direzione, provenendo da ovest con una velocità di 14.17 m/s.

Sera: Infine, in serata, Gela sarà ancora sotto l'effetto di pioggia moderata, con una temperatura che calerà a 9.07°C. Il vento soffierà da nord-ovest a 7.42 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 12.04 m/s. La pressione si stabilizzerà a 994 hPa.

Riepilogo delle previsioni del giorno

L'intera giornata a Gela sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche. Inizierà con un cielo sereno durante la notte, per poi vedere un progressivo aumento della nuvolosità con nubi sparse al mattino e cielo coperto nella tarda mattinata. A partire dal primo pomeriggio, le condizioni cambieranno con l'arrivo della pioggia leggera, che diventerà moderata nel tardo pomeriggio e persisterà fino a sera. Le temperature varieranno tra 9°C e 14°C, mentre il vento, inizialmente moderato, aumenterà di intensità nel corso della giornata. Gela si prepara quindi a una giornata dinamica e variabile dal punto di vista meteorologico.