Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 31 dicembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 31 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a salutare il 2025 con un clima che promette di essere variabile, offrendo una giornata che inizia con tranquillità per poi lasciare spazio a qualche sorpresa meteorologica. Le previsioni per il 31 dicembre ci guidano attraverso una giornata che si evolve gradualmente, tra cieli sereni e qualche accenno di pioggia. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per l'ultimo giorno dell'anno.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La giornata inizia sotto un cielo con poche nuvole, con una temperatura di 11,78°C. L'umidità si attesta al 75%, mentre il vento soffia da nord-ovest a una velocità di 2,59 m/s con raffiche fino a 3,73 m/s. La pressione atmosferica è di 1013 hPa.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo si rischiara completamente, regalando un'atmosfera di serenità. La temperatura scende leggermente a 11,1°C, con un'umidità del 74%. Il vento, proveniente da nord, si indebolisce a 2,12 m/s.

Mattina: Con il sorgere del sole, Gela si sveglia sotto un cielo limpido. La temperatura tocca i 10,65°C, mentre l'umidità si mantiene stabile al 74%. Il vento soffia leggero da nord-est a 2 m/s, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Mezza mattinata: Il sole continua a splendere, con una temperatura che sale a 12,36°C. L'umidità scende al 66%, e il vento, quasi assente, si sposta da nord-ovest a soli 0,84 m/s, favorendo una mattinata piacevole e tranquilla.

Mezzogiorno: A metà giornata, il cielo rimane sereno con temperature che raggiungono i 13,91°C. L'umidità è al 65%, mentre il vento, da ovest, soffia leggermente più forte a 2,82 m/s, mantenendo l'atmosfera fresca e confortevole.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, si assiste a un leggero aumento della nuvolosità e si prevede una leggera pioggia con 0,19 mm di precipitazioni. La temperatura sale a 14,5°C, con un'umidità in aumento al 69%. Il vento soffia da ovest a 2,02 m/s.

Tardo pomeriggio: Con l'arrivo del tardo pomeriggio, le piogge leggere continuano, intensificandosi con 1,04 mm di precipitazioni. La temperatura scende a 11,31°C e l'umidità aumenta all'84%. Il vento da nord-est si intensifica, raggiungendo i 6,48 m/s con raffiche fino a 8,04 m/s.

Sera: In serata, le condizioni meteorologiche migliorano leggermente, con precipitazioni che si riducono a 0,22 mm. La temperatura si stabilizza intorno a 11,25°C, con un'umidità del 78%. Il vento, da nord-est, soffia a 5,94 m/s, mantenendo il cielo prevalentemente nuvoloso con una copertura del 91%.

Riepilogo delle previsioni per Gela

La giornata del 31 dicembre a Gela si presenta con un'alternanza di cieli sereni e leggera pioggia. La mattinata sarà dominata dal sole e da temperature fresche, mentre il pomeriggio porterà qualche precipitazione leggera. La sera si concluderà con un cielo prevalentemente nuvoloso e venti moderati. Complessivamente, il clima sarà variabile ma mild, perfetto per chi desidera godersi l'ultimo giorno dell'anno all'aria aperta con le dovute precauzioni. Buon fine anno a tutti i lettori!