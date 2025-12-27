Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 28 dicembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 28 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani sarà una giornata da tenere d'occhio per gli abitanti di Gela. Le condizioni atmosferiche sembrano promettenti, ma come sempre, i dettagli fanno la differenza. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per il 28 dicembre 2025.

Dettagli delle previsioni orarie

Notte: La notte inizierà con un cielo sereno e una temperatura di 11.72°C. L'umidità si attesterà al 79%, mentre il vento soffierà da nord-est a una velocità di 3.5 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1021 hPa, garantendo un'atmosfera stabile e senza precipitazioni.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo rimarrà limpido, con una temperatura che scenderà leggermente a 11.51°C. L'umidità diminuirà al 78%, e il vento aumenterà leggermente la sua velocità a 3.77 m/s, provenendo sempre da nord-est. La visibilità sarà ottima, fino a 10 km.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, le condizioni meteorologiche non subiranno cambiamenti significativi. La temperatura si abbasserà a 11.35°C, con un'umidità del 76%. Il vento calerà di intensità, soffiando a 2.32 m/s da nord, mentre il cielo continuerà a essere sereno.

Mezza mattinata: A metà mattinata, si registrerà un aumento della temperatura fino a 13.11°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 68%, con un vento leggero da nord-ovest a 1.74 m/s. Il sole sarà protagonista indiscusso della giornata, senza alcuna nuvola all'orizzonte.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, la temperatura salirà a 14.88°C, accompagnata da un'umidità del 63%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest a una velocità di 3.06 m/s. La pressione atmosferica sarà leggermente inferiore a 1018 hPa, ma le condizioni rimarranno stabili e serene.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura raggiungerà il picco di 15.31°C. L'umidità risalirà al 68%, con vento da ovest a una velocità di 5.07 m/s. Anche in questo caso, il cielo continuerà a essere completamente sgombro di nubi.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la temperatura inizierà a calare, scendendo a 14.43°C. L'umidità sarà al 72%, e il vento soffierà da nord-ovest a 4.25 m/s. La limpidezza del cielo proseguirà, offrendo un tramonto spettacolare.

Sera: Infine, la sera porterà una leggera diminuzione della temperatura a 11.97°C. L'umidità si manterrà al 72%, con un vento da nord-est a 3.24 m/s. Il cielo rimarrà sereno, chiudendo la giornata senza alcun segno di pioggia.

Riepilogo delle previsioni del giorno

Per il 28 dicembre 2025, Gela si prepara ad accogliere una giornata caratterizzata da un clima sereno e stabile. Le temperature varieranno tra 11.35°C al mattino e 15.31°C nel primo pomeriggio. L'umidità si manterrà su livelli moderati, mentre il vento, seppur presente, non raggiungerà velocità significative. In sintesi, sarà una giornata ideale per attività all'aperto senza la preoccupazione di precipitazioni.