Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 26 gennaio 2026 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 26 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Se domani avrete in programma di trascorrere la giornata all'aperto a Gela, potrebbe essere necessario rivedere i vostri piani. Le previsioni meteo per il 26 gennaio 2026 indicano una giornata caratterizzata da condizioni non propriamente favorevoli. Continuate a leggere per scoprire nel dettaglio cosa aspettarvi ora per ora.

Previsioni meteo dettagliate per Gela

Notte: La notte inizierà con una temperatura di 12,32°C e una probabilità di pioggia del 68%. Si prevedono piogge leggere con un accumulo di 0,49 mm. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest a una velocità di 9,4 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 12,86 m/s. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 53%.

Prima mattina: Le condizioni peggioreranno con un aumento della probabilità di pioggia al 100% e precipitazioni di 1,04 mm. La temperatura salirà leggermente a 12,61°C, mentre il vento, proveniente da ovest, si intensificherà a 10,21 m/s. La copertura nuvolosa aumenterà all'89%.

Mattina: Alle prime luci del mattino la situazione rimarrà invariata con piogge leggere e precipitazioni di 1,7 mm. La temperatura toccherà i 13,37°C e il vento soffierà a 10,59 m/s da ovest-sud-ovest. Il cielo sarà quasi completamente coperto con il 94% di nuvolosità.

Mezza mattinata: A metà mattina, la pioggia continuerà con un accumulo di 2,01 mm. La temperatura scenderà lievemente a 12,67°C. Il vento aumenterà ulteriormente di intensità, raggiungendo i 12,64 m/s da ovest. La copertura nuvolosa sarà totale, al 99%.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, ci si aspetta ancora pioggia leggera con precipitazioni di 1,47 mm. La temperatura sarà di 12,33°C, mentre il vento, proveniente da ovest-nord-ovest, soffierà a 11,35 m/s. Il cielo resterà completamente coperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio le condizioni meteo rimarranno stabili con piogge leggere e 1,15 mm di precipitazioni. La temperatura sarà di 12,55°C e il vento raggiungerà i 12,02 m/s, provenendo da ovest-nord-ovest. La copertura nuvolosa sarà totale.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le piogge continueranno con un accumulo di 1,16 mm. La temperatura scenderà a 11,71°C e il vento, da ovest-nord-ovest, soffierà a 10,77 m/s. La nuvolosità sarà al 95%.

Sera: Infine, in serata, la probabilità di pioggia scenderà al 69%, con precipitazioni di 0,36 mm. La temperatura calerà ulteriormente a 10,97°C, mentre il vento, ancora da ovest-nord-ovest, soffierà a 10,37 m/s. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso.

Riepilogo delle previsioni meteo

Per la giornata di domani, Gela sarà sotto l'influenza di condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da piogge leggere persistenti e venti moderati provenienti principalmente da ovest. Le temperature varieranno leggermente durante la giornata, oscillando tra i 10,97°C e i 13,37°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con cieli prevalentemente nuvolosi o completamente coperti per tutta la giornata. È consigliabile prepararsi a una giornata umida e ventosa, con l'ombrello come accessorio indispensabile.