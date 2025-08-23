Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 24 agosto 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 24 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Gela si prepara ad accogliere una giornata dal clima che promette di sorprendere e affascinare. Le condizioni atmosferiche previste per il 24 agosto 2025 delineano uno scenario di continuità e stabilità, con il cielo che si presenterà in tutta la sua limpidezza. Scopriremo come si evolverà la giornata, ora dopo ora, con un'analisi dettagliata delle previsioni meteo. Continuate a leggere per scoprire come pianificare al meglio le vostre attività all'aperto.

Previsioni dettagliate per domani

Notte: La giornata a Gela inizia con un cielo completamente sereno. La temperatura si attesta intorno ai 24.73°C, mentre l'umidità è al 66%. Il vento soffia leggermente da nord con una velocità di 2.26 m/s, rendendo la notte piacevolmente fresca.

Prima mattina: Le condizioni atmosferiche rimangono stabili con il cielo ancora sereno. La temperatura scende leggermente a 24.07°C e l'umidità si riduce al 65%. Il vento cala ulteriormente, provenendo da nord a 0.94 m/s, promettendo un inizio di giornata tranquillo.

Mattina: Con il sorgere del sole, il cielo rimane limpido. La temperatura sale leggermente a 24.4°C, mentre l'umidità scende al 63%. Il vento, ora proveniente da nord-est, aumenta leggermente di intensità a 1.25 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo continua a essere privo di nuvole. La temperatura raggiunge i 26.02°C con un'umidità del 56%. Il vento cambia direzione, soffiando da ovest-sudovest a una velocità di 2.73 m/s, contribuendo a mantenere l'atmosfera piacevole.

Mezzogiorno: Mentre il sole è al suo picco, il cielo resta sereno e la temperatura sale a 27.02°C. L'umidità torna a salire leggermente al 62%, mentre il vento, ora da ovest-sudovest, raggiunge i 6.36 m/s con raffiche fino a 6.81 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo rimane chiaro con una temperatura di 27.11°C. L'umidità arriva al 67%, mentre il vento, proveniente da ovest, soffia a 8.99 m/s, rendendo l'aria piacevolmente fresca nonostante il caldo.

Tardo pomeriggio: Verso la fine del pomeriggio, il cielo è ancora sereno. La temperatura scende a 26.08°C e l'umidità aumenta al 71%. Il vento, ora da ovest, diminuisce leggermente a 6.4 m/s, mantenendo l'aria fresca e vivace.

Sera: Con l'arrivo della sera, il cielo rimane prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole. La temperatura è di 25.33°C, mentre l'umidità si attesta al 75%. Il vento proviene da nord-ovest a 3 m/s, chiudendo la giornata con un'atmosfera serena e piacevole.

Riepilogo delle previsioni di domani

La giornata del 24 agosto 2025 a Gela si prospetta all'insegna del cielo sereno, con temperature che variano dai 24°C notturni ai 27°C durante il giorno. Il vento, seppur presente, non dovrebbe disturbare le attività all'aperto, rendendo l'intera giornata ideale per godere delle bellezze della città. Con una stabilità meteorologica assicurata, sarà un'ottima occasione per pianificare gite e attività all'aria aperta.