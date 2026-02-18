Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 19 febbraio 2026 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 19 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 19 febbraio 2026, Gela vivrà una giornata generalmente asciutta e relativamente mite per il periodo. Non mancheranno ampie schiarite durante il giorno e un aumento del vento nel corso della serata: nei paragrafi seguenti trovi il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – Previsto cielo con nubi sparse. Temperatura attorno a 12,6 °C (percepita circa 12,1 °C), umidità alta al 83% e pressione sui 1020 hPa. Vento debole da NW a 2,7 m/s con raffiche intorno a 3,7 m/s. Visibilità buona (10 km). Nessuna precipitazione attesa (probabilità 0%, 0 mm).

Prima mattina (03:00) – Cielo con poche nuvole, temperature in lieve calo a circa 11,3 °C (feels like 10,7 °C). Umidità elevata (88%) e pressione 1019 hPa. Vento molto debole da NE a 2,3 m/s, raffiche contenute (1,4 m/s). Condizioni asciutte e visibilità stabile.

Mattina (06:00) – Mattinata fresca con poche nuvole e temperatura intorno a 12,5 °C (percepita 12,0 °C). Umidità 86% e pressione 1018 hPa. Vento debole da E a circa 2,5 m/s con raffiche fino a 3,6 m/s. Tempo asciutto e buone condizioni per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00) – Cielo sereno e aumento della temperatura fino a circa 15,3 °C (feels like 15,0 °C). Umidità in diminuzione (82%) e pressione 1017 hPa. Vento debole-moderato da SSE a 4,8 m/s, con raffiche vicino a 7,0 m/s. Giornata che prende corpo con sole prevalente.

Mezzogiorno (12:00) – Cielo sereno e massime diurne attese intorno a 15,9 °C (percepita 15,7 °C). Umidità 80% e pressione 1015 hPa. Vento da S-SO a circa 4,5 m/s, raffiche attorno a 6,8 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto, senza precipitazioni previste.

Primo pomeriggio (15:00) – Ancora cielo sereno con temperatura sui 15,6 °C (feels like 15,5 °C) e umidità che risale al 86%. Pressione 1013 hPa. Vento da SO a 4,1 m/s con raffiche intorno a 5,2 m/s. Tempo stabile e asciutto.

Tardo pomeriggio (18:00) – Persistono ampie schiarite, cielo sereno, ma il vento aumenta: temperatura sui 14,5 °C (percepita 14,3 °C), umidità 87% e pressione 1014 hPa. Vento da O-NO a 6,5 m/s con raffiche fino a 11,0 m/s. Prestate attenzione a locali rinforzi del vento lungo la costa.

Sera (21:00) – Si rinnovano condizioni con nubi sparse e temperatura che scende verso 13,2 °C (feels like 12,3 °C). Umidità in calo al 64% e pressione risalente a 1017 hPa. Vento moderato-forte da O-NO a 9,8 m/s con raffiche significative fino a 15,9 m/s. Giornata rimane asciutta, ma il vento potrebbe risultare fastidioso nelle ore serali.

Riepilogo del giorno

Gela registra per il 19 febbraio 2026 una giornata prevalentemente asciutta e mite, con ampie schiarite durante il giorno e un progressivo aumento del vento verso la sera (raffiche fino a circa 16 m/s). Temperature comprese tra circa 11 °C nelle ore più fredde e 16 °C nelle ore centrali. Nessuna precipitazione attesa: portare al massimo una giacca leggera per la mattina e la sera, e fare attenzione alle raffiche serali se si è esposti lungo la costa o all'aperto.