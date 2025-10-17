Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 18 ottobre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 18 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Gela è spesso una deliziosa combinazione di calore mediterraneo e fresche brezze marine. Tuttavia, le variazioni meteorologiche possono sorprendere, e domani non farà eccezione. Le previsioni per il 18 ottobre 2025 promettono una giornata interessante, con un mix di nuvole e pioggia che si alterneranno nel corso delle diverse fasce orarie. Scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: La notte inizia con una temperatura di 19.5°C, accompagnata da nubi sparse che copriranno circa il 42% del cielo. L'umidità sarà intorno al 61%, e il vento soffierà da nord-est con una velocità di 3.35 m/s. Nel complesso, sarà una notte fresca e tranquilla.

Prima mattina: La temperatura salirà leggermente a 20.1°C, ma il cielo diventerà completamente coperto. L'umidità scenderà al 56%, e il vento si calmerà, soffiando da sud-est a 1.11 m/s. Sarà una mattinata calma, senza precipitazioni previste.

Mattina: Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una temperatura stabile di 20.15°C. L'umidità aumenterà al 67%, e il vento cambierà direzione soffiando da est a 2.27 m/s. Nonostante le nuvole, la visibilità sarà ottima.

Mezza mattinata: Le nuvole cominceranno a diradarsi leggermente, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura salirà a 22.01°C, con un'umidità del 68%. Il vento soffierà da sud-est a 2.65 m/s, creando un'atmosfera mite e piacevole.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il clima sarà dominato da nubi sparse, con una temperatura massima di 22.57°C e un'umidità del 61%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud con una velocità di 3.08 m/s. Sarà un momento ideale per attività all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo tornerà ad essere completamente coperto. La temperatura scenderà leggermente a 21.8°C, mentre l'umidità aumenterà al 72%. Il vento soffierà da sud-est a 3.59 m/s, mantenendo l'aria fresca.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, ci sarà una probabilità del 30% di pioggia leggera, con 0.34 mm di precipitazioni previste. La temperatura si manterrà a 21.7°C, con un'umidità del 71%. Il vento verrà da nord con una velocità di 2.74 m/s.

Sera: La sera porterà con sé una pioggia più consistente, con 2.95 mm di precipitazioni. La temperatura scenderà a 19.48°C, e l'umidità aumenterà ulteriormente al 77%. Il vento soffierà da est a 7.07 m/s, con raffiche fino a 9.95 m/s, rendendo la serata piuttosto ventosa.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un'alternanza di nuvole e pioggia, con temperature che oscilleranno tra i 19.5°C e i 22.57°C. Le condizioni meteo varieranno da nubi sparse a cielo coperto, con piogge leggere previste nel tardo pomeriggio e in serata. Il vento avrà direzioni variabili durante la giornata, raggiungendo la massima intensità in serata. In sintesi, sarà una giornata dinamica, con momenti di tranquillità alternati a brevi piogge, tipica del clima autunnale mediterraneo.