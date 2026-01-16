Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 17 gennaio 2026 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 17 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara ad affrontare una giornata meteorologica piuttosto variegata. Le previsioni per domani annunciano una combinazione di nuvole, piogge e qualche sprazzo di sereno. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci nel corso delle ore.

Previsioni orarie dettagliate

Notte: La notte a Gela sarà caratterizzata da una leggera pioggia con una temperatura di 13.14°C. L'umidità si attesterà all'80%, mentre il vento soffierà da est con una velocità di 4.81 m/s. Si prevedono 1.43 mm di precipitazioni.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la pioggia continuerà a cadere, seppur leggermente meno intensa, con 1.23 mm di precipitazioni. La temperatura scenderà leggermente a 13.01°C, con il vento che aumenterà la sua velocità a 5.29 m/s, proveniente da nord-est.

Mattina: Verso l'alba, il cielo sarà coperto ma senza precipitazioni. La temperatura rimarrà stabile a 13.01°C, mentre l'umidità diminuirà leggermente al 79%. Il vento continuerà a soffiare da est con una velocità di 5.88 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura in leggera salita a 14.15°C. L'umidità scenderà al 75% e il vento si manterrà stabile da est a 5.46 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, ci sarà un aumento delle temperature fino a 15.71°C. Una leggera pioggia, con precipitazioni di 0.26 mm, potrebbe fare la sua comparsa. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-est a una velocità di 3.88 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio la pioggia diventerà un po' più consistente, con 0.75 mm di precipitazioni previste. La temperatura sarà di 15.29°C e il vento soffierà da sud-est con una velocità di 5.08 m/s.

Tardo pomeriggio: La sera si avvicina con il ritorno della pioggia leggera e una temperatura che scenderà a 13.07°C. Il vento si calmerà leggermente, provenendo da est a 4.36 m/s, mentre si prevedono 0.27 mm di pioggia.

Sera: Infine, la sera porterà cieli sereni con una temperatura di 11.93°C. L'umidità aumenterà leggermente all'84%, ma non sono previste precipitazioni. Il vento soffierà da nord-est a 4.36 m/s.

Conclusione meteorologica della giornata

La giornata a Gela sarà caratterizzata da una predominanza di cieli coperti, con piogge intermittenti, specialmente durante la notte e il pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 11.93°C e i 15.71°C, mentre il vento, provenendo principalmente da est e sud-est, manterrà una velocità moderata. **Nel complesso**, nonostante le piogge, non si prevedono condizioni meteorologiche particolarmente avverse, il che consente di pianificare attività all'aperto con qualche precauzione.