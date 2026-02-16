Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 17 febbraio 2026 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 17 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Una giornata che alterna nuvole e schiarite, con qualche piovasco breve nelle ore notturne e di primo mattino: domani a Gela il tempo rimane variabile, influenzato da venti sostenuti da ovest-nordovest. Leggi i dettagli orari per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): pioggia leggera a tratti (0,1 mm nelle ultime 3 h) con temperatura intorno ai 13,7 °C, umidità al 82% e pressione di 1009 hPa. Venti sostenuti da Ovest-NordOvest a circa 12,9 m/s con raffiche fino a 17,1 m/s (direzione ~288°). Visibilità buona: 10 000 m.

Prima mattina (03:00): ancora pioggia leggera possibile (0,11 mm previsi), temperatura sui 14,2 °C, umidità 83% e pressione in lieve calo (1006 hPa). Vento da ~283° a 11,4 m/s, raffiche fino a 16,3 m/s. Nuvolosità alta (≈88%). Probabilità di precipitazione ~20%.

Mattina (06:00): cielo con nubi sparse, senza fenomeni significativi attesi (pop vicino a 0). Temperatura intorno a 13,8 °C, umidità 84% e pressione 1006 hPa. Vento teso da WNW a 13,8 m/s con raffiche fino a 19,7 m/s. Condizioni fresche e ventose al risveglio.

Mezza mattinata (09:00): possibile nuovo passaggio di pioggia leggera (0,15 mm, pop 20%). Temperatura circa 14,4 °C, umidità scende al 69%, pressione stabile sui 1006 hPa. Venti ancora sostenuti da Ovest-NordOvest a 13,8 m/s, raffiche che possono raggiungere 22,1 m/s: prestare attenzione al moto del mare e agli oggetti esposti.

Mezzogiorno (12:00): tendenza a schiarite con nubi sparse, temperatura massima prevista intorno a 14,7 °C, umidità 56% e pressione 1006 hPa. Vento teso da ~290° a 15,4 m/s con raffiche fino a 20,6 m/s. Condizioni ventilate anche a mezzogiorno.

Primo pomeriggio (15:00): miglioramento con poche nuvole e temperatura sui 14,9 °C. Umidità 60% e pressione in lieve aumento (1008 hPa). Vento in attenuazione, intorno a 11,1 m/s con raffiche a 17,6 m/s; cieli più aperti e maggior soleggiamento.

Tardo pomeriggio (18:00): cielo sereno o poco nuvoloso, temperatura in calo a 13,2 °C, umidità 59% e pressione 1011 hPa. Vento ancora da NW ma più debole, circa 9,5 m/s con raffiche fino a 15,7 m/s. Serata che si preannuncia più tranquilla rispetto alla mattina.

Sera (21:00): cielo sereno, temperatura intorno a 12,5 °C, umidità 64% e pressione 1014 hPa. Vento in ulteriore calo a 6,9 m/s con raffiche fino a 11,7 m/s, provenienza da NW (≈315°). Condizioni favorevoli per attività serali all'aperto, con aria fresca.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata variabile: mattinata con brevi piovaschi e venti sostenuti da Ovest-NordOvest (raffiche fino a ~22 m/s), poi graduale miglioramento dal primo pomeriggio con schiarite e vento in attenuazione. Temperature contenute, tra circa 12,5 °C e 14,9 °C. Consigli: proteggerevi dal vento durante le ore mattutine e portare un impermeabile leggero in caso di piovaschi brevi.