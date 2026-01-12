Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 13 gennaio 2026 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 13 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Gela si prepara a offrire una giornata di gennaio caratterizzata da condizioni meteorologiche che potrebbero sorprendere i suoi abitanti. Con temperature che variano nel corso delle ore e un cielo che promette di essere sereno per la maggior parte del tempo, è il momento perfetto per pianificare attività all'aperto. Ma cosa ci riserva esattamente il tempo per domani?

Dettagli Meteo per Fasce Orarie

Notte: La giornata inizia con un cielo sereno e una temperatura di 8.69°C. L'umidità è al 49%, mentre il vento soffia a 2.66 m/s da nord-est. La sensazione termica si attesta intorno ai 7.16°C, rendendo la notte fresca ma piacevole.

Prima mattina: Le temperature si mantengono stabili a 8.65°C, con un leggero aumento dell'umidità al 53%. Il vento cala leggermente a 2.54 m/s, continuando a provenire da una direzione nord-orientale. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimane limpido e sereno.

Mattina: Con l'arrivo del mattino, la temperatura sale leggermente a 8.66°C e l'umidità cresce al 59%. Il vento continua a calare, raggiungendo una velocità di 1.97 m/s. La sensazione termica migliora, facendo percepire una temperatura di 7.66°C. Il cielo, ancora una volta, si mantiene sgombro da nuvole.

Mezza mattinata: Il sole comincia a riscaldare Gela, portando la temperatura a 10.65°C. L'umidità rimane costante al 59%, mentre il vento si fa più lieve a 1.25 m/s, ora proveniente da nord. In cielo, qualche nube fa capolino, ma la giornata rimane prevalentemente serena.

Mezzogiorno: Le temperature raggiungono il loro picco a 12.41°C, con una sensazione termica di 11.25°C. L'umidità si stabilizza al 59% e il vento cambia direzione, soffiando da sud-ovest a 1.44 m/s. Il cielo continua a mostrare solo poche nuvole sparse.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si assesta a 12.8°C e l'umidità aumenta leggermente al 63%. Il vento diventa quasi impercettibile, con una velocità di 0.84 m/s. Il cielo mantiene la sua serenità, con solo il 6% di copertura nuvolosa.

Tardo pomeriggio: Mentre il giorno volge al termine, la temperatura scende a 12.07°C. L'umidità sale al 70%, mentre il vento riprende forza fino a 1.39 m/s da est. Il cielo rimane prevalentemente sereno, ideale per godersi le ultime ore di luce.

Sera: La giornata si conclude con una temperatura di 11.65°C e un'umidità del 76%. Il vento aumenta leggermente, raggiungendo i 2.95 m/s da nord-est. In cielo, le nuvole si fanno più presenti, coprendo il 69% della volta celeste, ma senza minacciare piogge.

Riepilogo delle Previsioni

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da temperature miti per il mese di gennaio, con un picco di 12.8°C nel primo pomeriggio e una minima di 8.65°C nelle prime ore del mattino. Il vento sarà generalmente debole, cambiando direzione nel corso della giornata. Le condizioni atmosferiche favoriranno un cielo prevalentemente sereno, con qualche nube che farà la sua comparsa solo in serata. In sintesi, ci aspetta una giornata piacevole, ideale per attività all'aperto, grazie all'assenza di precipitazioni e a un clima complessivamente stabile.