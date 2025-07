Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 27 giugno 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 27 giugno 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, Gela si prepara a vivere una giornata all’insegna di un clima che promette di accontentare chi ama il sole e le temperature miti. Le previsioni meteo indicano condizioni favorevoli per attività all'aperto, grazie alla presenza di un cielo prevalentemente sereno. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riserva ogni fascia oraria.

Previsioni Orarie per Gela

Notte: La notte a Gela sarà caratterizzata da un cielo sereno con temperature che si assesteranno attorno ai 25.18°C. L'umidità sarà moderata, al 69%, e il vento soffierà dolcemente da est con una velocità di 0.81 m/s. La visibilità sarà eccellente, raggiungendo i 10 km.

Prima mattina: Anche la prima mattina vedrà un cielo perfettamente limpido, con temperature che saliranno leggermente a 25.5°C. L'umidità scenderà al 61%, mentre il vento cambierà direzione provenendo da nord con una velocità di 1.46 m/s.

Mattina: Durante le ore della mattina, il sole continuerà a splendere indisturbato. La temperatura aumenterà fino a 27.16°C e l'umidità scenderà ulteriormente al 49%. Il vento, proveniente da nord-nordovest, soffierà a 1.47 m/s.

Mezza mattinata: Nella mezza mattinata, il termometro segnerà 28.45°C e l'umidità sarà al 45%. Il vento, cambiando direzione, proverrà da sud-ovest e aumenterà la sua velocità a 3.14 m/s. Il cielo resterà sereno, rendendo l'atmosfera perfetta per godersi una passeggiata.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, Gela raggiungerà un picco di calore con temperature di 28.08°C e un livello di umidità al 55%. Il vento da sud-ovest si farà sentire con una velocità di 4.16 m/s, contribuendo a mantenere l'aria piacevole.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo continuerà a essere limpido con una temperatura che si stabilizzerà sui 27.15°C. L'umidità aumenterà leggermente fino al 68%, mentre il vento da sud-ovest soffierà a 3.1 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le temperature scenderanno a 26.02°C e l'umidità salirà al 78%. Il vento cambierà nuovamente direzione, provenendo da sud, con una velocità di 1.85 m/s. Il cielo resterà comunque sereno, garantendo una piacevole fine di giornata.

Sera: La sera si presenterà con temperature stabili a 26.02°C e un'umidità al 75%. Il vento soffierà da est con una velocità di 1.81 m/s. Anche in questa fascia oraria, il cielo sarà privo di nuvole, offrendo una chiusura perfetta per la giornata.

Conclusione delle Previsioni

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un cielo sereno e una temperatura piacevole, che oscillerà tra i 25°C e i 28°C. Il vento, pur cambiando direzione nel corso della giornata, manterrà una velocità moderata, assicurando una brezza che renderà il clima ancora più gradevole. Con queste condizioni, Gela offrirà un ambiente ideale per attività all'aperto e momenti di relax sotto il sole. La visibilità eccellente sarà un ulteriore incentivo per chi vorrà godersi il paesaggio siciliano in tutto il suo splendore.