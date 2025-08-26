Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 27 agosto 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 27 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche che promettono di regalare una piacevole esperienza a chiunque decida di trascorrere del tempo all'aperto. Le previsioni per domani, 27 agosto 2025, si presentano sotto il segno del bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature miti. Scopriamo insieme i dettagli ora per ora per pianificare al meglio la vostra giornata.

Previsioni ora per ora

Notte: Le ore notturne si aprono con un cielo sereno e una temperatura di 24.02°C. L'umidità si attesta intorno al 72%, garantendo un'atmosfera piacevole. Il vento soffia leggero da est, con una velocità di 0.5 m/s e raffiche fino a 0.64 m/s. La pressione è stabile a 1016 hPa.

Prima mattina: Il cielo continua a mantenersi sereno con una temperatura in lieve aumento, raggiungendo i 24.61°C. L'umidità scende lievemente al 68%, mentre il vento, proveniente da nord, si intensifica leggermente, raggiungendo 0.87 m/s, con raffiche di 0.89 m/s. La pressione si mantiene costante a 1015 hPa.

Mattina: All'alba, la temperatura sale a 25.29°C e il cielo rimane libero da nubi. L'umidità si stabilizza al 67%, garantendo un'aria mite e piacevole. Il vento soffia da est a una velocità di 0.88 m/s, con raffiche che raggiungono 0.96 m/s, mentre la pressione aumenta leggermente a 1016 hPa.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattinata, il sole splende su un cielo completamente sereno e la temperatura si innalza fino a 26.73°C. L'umidità scende al 60%, creando un clima ideale per attività all'aperto. Il vento, proveniente da sud-ovest, si intensifica a 2.93 m/s, con raffiche fino a 2.42 m/s. La pressione si attesta a 1017 hPa.

Mezzogiorno: A metà giornata, il termometro segna 27.42°C sotto un cielo terso. Il livello di umidità scende ulteriormente al 57%, offrendo un'aria secca e piacevole. Il vento, proveniente da sud, continua a soffiare a 3.2 m/s, con raffiche che raggiungono 2.88 m/s. La pressione si stabilizza a 1016 hPa.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo si mantiene limpido e la temperatura sale leggermente a 27.64°C. L'umidità risale al 58%, mantenendo comunque un'atmosfera confortevole. Il vento, da sud, si riduce a 2.66 m/s, con raffiche di 2.92 m/s. La pressione scende lievemente a 1014 hPa.

Tardo pomeriggio: Verso sera, la temperatura diminuisce a 26.41°C, con il cielo che rimane privo di nuvole. L'umidità risale al 66%, mentre il vento, proveniente da sud-est, si attesta a 1.76 m/s, con raffiche fino a 1.78 m/s. La pressione si mantiene a 1014 hPa.

Sera: La giornata si conclude con un cielo sereno e una temperatura di 25.74°C. L'umidità si assesta intorno al 69%, creando un'atmosfera fresca e piacevole. Il vento, da sud-est, soffia a 1.86 m/s, con raffiche fino a 1.85 m/s. La pressione è stabile a 1015 hPa.

Riepilogo delle condizioni meteorologiche

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da cieli sereni lungo l'intero arco delle 24 ore. Le temperature varieranno tra i 24.02°C e i 27.64°C, con un'umidità compresa tra il 57% e il 72%. Il vento soffierà prevalentemente da sud, con velocità variabili tra 0.5 m/s e 3.2 m/s. Le condizioni sono ideali per godersi le bellezze all'aperto che Gela ha da offrire, senza il rischio di precipitazioni. Un clima perfetto per una giornata estiva da ricordare.