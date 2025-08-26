Quotidiano di Gela

Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 27 agosto 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 27 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Meteorologo
26 agosto 2025 15:00
Meteo
Gela si prepara a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche che promettono di regalare una piacevole esperienza a chiunque decida di trascorrere del tempo all'aperto. Le previsioni per domani, 27 agosto 2025, si presentano sotto il segno del bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature miti. Scopriamo insieme i dettagli ora per ora per pianificare al meglio la vostra giornata.

Previsioni ora per ora

Notte: Le ore notturne si aprono con un cielo sereno e una temperatura di 24.02°C. L'umidità si attesta intorno al 72%, garantendo un'atmosfera piacevole. Il vento soffia leggero da est, con una velocità di 0.5 m/s e raffiche fino a 0.64 m/s. La pressione è stabile a 1016 hPa.

Prima mattina: Il cielo continua a mantenersi sereno con una temperatura in lieve aumento, raggiungendo i 24.61°C. L'umidità scende lievemente al 68%, mentre il vento, proveniente da nord, si intensifica leggermente, raggiungendo 0.87 m/s, con raffiche di 0.89 m/s. La pressione si mantiene costante a 1015 hPa.

Mattina: All'alba, la temperatura sale a 25.29°C e il cielo rimane libero da nubi. L'umidità si stabilizza al 67%, garantendo un'aria mite e piacevole. Il vento soffia da est a una velocità di 0.88 m/s, con raffiche che raggiungono 0.96 m/s, mentre la pressione aumenta leggermente a 1016 hPa.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattinata, il sole splende su un cielo completamente sereno e la temperatura si innalza fino a 26.73°C. L'umidità scende al 60%, creando un clima ideale per attività all'aperto. Il vento, proveniente da sud-ovest, si intensifica a 2.93 m/s, con raffiche fino a 2.42 m/s. La pressione si attesta a 1017 hPa.

Mezzogiorno: A metà giornata, il termometro segna 27.42°C sotto un cielo terso. Il livello di umidità scende ulteriormente al 57%, offrendo un'aria secca e piacevole. Il vento, proveniente da sud, continua a soffiare a 3.2 m/s, con raffiche che raggiungono 2.88 m/s. La pressione si stabilizza a 1016 hPa.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo si mantiene limpido e la temperatura sale leggermente a 27.64°C. L'umidità risale al 58%, mantenendo comunque un'atmosfera confortevole. Il vento, da sud, si riduce a 2.66 m/s, con raffiche di 2.92 m/s. La pressione scende lievemente a 1014 hPa.

Tardo pomeriggio: Verso sera, la temperatura diminuisce a 26.41°C, con il cielo che rimane privo di nuvole. L'umidità risale al 66%, mentre il vento, proveniente da sud-est, si attesta a 1.76 m/s, con raffiche fino a 1.78 m/s. La pressione si mantiene a 1014 hPa.

Sera: La giornata si conclude con un cielo sereno e una temperatura di 25.74°C. L'umidità si assesta intorno al 69%, creando un'atmosfera fresca e piacevole. Il vento, da sud-est, soffia a 1.86 m/s, con raffiche fino a 1.85 m/s. La pressione è stabile a 1015 hPa.

Riepilogo delle condizioni meteorologiche

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da cieli sereni lungo l'intero arco delle 24 ore. Le temperature varieranno tra i 24.02°C e i 27.64°C, con un'umidità compresa tra il 57% e il 72%. Il vento soffierà prevalentemente da sud, con velocità variabili tra 0.5 m/s e 3.2 m/s. Le condizioni sono ideali per godersi le bellezze all'aperto che Gela ha da offrire, senza il rischio di precipitazioni. Un clima perfetto per una giornata estiva da ricordare.

Previsioni meteo 27 agosto 2025

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.0° (perc. +24.4°)
Precip. -
Vento 0.5 E (max 0.6)
Umidità 72%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.6° (perc. +24.9°)
Precip. -
Vento 0.9 N (max 0.9)
Umidità 68%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.3° (perc. +25.6°)
Precip. -
Vento 0.9 E (max 1.0)
Umidità 67%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.7° (perc. +27.8°)
Precip. -
Vento 2.9 SO (max 2.4)
Umidità 60%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.4° (perc. +28.4°)
Precip. -
Vento 3.2 S (max 2.9)
Umidità 57%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.6° (perc. +28.7°)
Precip. -
Vento 2.7 S (max 2.9)
Umidità 58%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.4° (perc. +26.4°)
Precip. -
Vento 1.8 SE (max 1.8)
Umidità 66%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.7° (perc. +26.2°)
Precip. -
Vento 1.9 SE (max 1.9)
Umidità 69%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.5° (perc. +25.8°)
Precip. -
Vento 2.2 E (max 2.2)
Umidità 65%
