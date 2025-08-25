Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 26 agosto 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 26 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 26 agosto 2025, Gela si prepara a vivere una giornata meteorologicamente interessante. Le previsioni promettono una varietà di condizioni, dalle notti serene a momenti di nubi sparse. In un clima estivo tipico della Sicilia, l'evoluzione delle condizioni atmosferiche potrebbe sorprendere sia i residenti che i visitatori. Scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta nelle diverse fasce orarie.

Previsioni orarie dettagliate per Gela

Notte: Iniziamo la giornata con un cielo completamente sereno. La temperatura si attesterà intorno ai 23.93°C, con un'umidità del 66%. Il vento soffierà leggero da est a 1.83 m/s. Sarà una notte tranquilla, perfetta per chi desidera godersi una passeggiata sotto le stelle.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo diventerà coperto. La temperatura salirà leggermente a 24.42°C, mentre l'umidità scenderà al 62%. Il vento calerà ulteriormente di intensità, rendendo l'atmosfera calma e stabile.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura raggiungerà i 24.87°C, accompagnata da una leggera brezza di 1.24 m/s da est. L'umidità continuerà a calare, rendendo l'aria più secca e piacevole.

Mezza mattinata: Avanzando nella mattinata, la temperatura aumenterà fino a 26.14°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, mentre il vento cambierà direzione soffiando da sud a 2.66 m/s. Sarà un momento ideale per attività all'aperto.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con nubi sparse. La temperatura si innalzerà a 26.81°C, ma l'umidità al 63% farà percepire un caldo maggiore, con una sensazione termica di 28.04°C. Il vento da sud-ovest a 4.25 m/s porterà un po' di sollievo.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo inizierà a schiarirsi ulteriormente, con poche nuvole all'orizzonte. La temperatura si manterrà stabile a 26.43°C e il vento, più intenso, soffierà da sud-ovest a 4.41 m/s. L'umidità aumenterà leggermente al 67%.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le condizioni atmosferiche miglioreranno ulteriormente, con la temperatura che scenderà a 25.64°C e poche nuvole nel cielo. Il vento diventerà più calmo, provenendo da sud a 1.63 m/s, mentre l'umidità salirà ulteriormente al 72%.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo nuovamente sereno. La temperatura si assesterà sui 25.36°C, con un'umidità del 73%. Il vento sarà leggerissimo da ovest a 1.3 m/s. Sarà una serata perfetta per godersi la calma e la serenità del clima estivo.

Riepilogo delle previsioni per Gela

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da una variabilità meteorologica interessante. Si partirà con cieli sereni nella notte, seguiti da momenti di copertura nuvolosa nella prima mattina. Con l'avanzare delle ore, le nuvole si diraderanno, permettendo al sole di fare capolino tra le nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 23.93°C e i 26.81°C, accompagnate da un'umidità variabile. In generale, sarà una giornata favorevole per attività all'aperto, con un clima tipicamente estivo. Nonostante le nubi sparse, non sono previste precipitazioni, garantendo una continuità di condizioni asciutte e piacevoli.