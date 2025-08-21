Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 22 agosto 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 22 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le coste della Sicilia meridionale si preparano a vivere una giornata di piena estate, con un cielo che promette di mantenersi sereno per l'intera giornata. Mentre i raggi del sole si apprestano ad abbracciare la città di Gela, i residenti e i turisti possono aspettarsi un clima ideale per trascorrere il tempo all'aperto. Ma cosa ci riserva esattamente il meteo per domani, 22 agosto 2025? Scopriamolo insieme.

Dettagli orari delle previsioni meteo

Notte: La giornata inizia sotto un cielo completamente sereno, con una temperatura di 25.49°C. L'umidità si attesta all'87%, rendendo l'aria leggermente umida, ma con una brezza di 2.16 m/s proveniente da ovest che dona una sensazione di freschezza.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, la temperatura cala leggermente a 25.11°C, mentre l'umidità scende all'86%. Il vento, proveniente da ovest, diminuisce la sua intensità a 1.7 m/s. Il cielo rimane prevalentemente sereno con una visibilità eccellente.

Mattina: Con il sorgere del sole, la temperatura risale a 25.75°C. L'umidità cala al 78%, rendendo l'aria più asciutta e piacevole. Il vento soffia leggermente da nord a 1.35 m/s, mantenendo il cielo terso con una copertura nuvolosa pressoché assente.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il termometro segna un incremento fino a 28.44°C. L'umidità continua a scendere, attestandosi al 60%. Il vento si sposta a sud-ovest con una velocità di 4.04 m/s, mantenendo il cielo splendidamente sereno.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiunge il suo picco di 29.12°C, mentre l'umidità si mantiene intorno al 62%. Il vento si intensifica proveniente da ovest, raggiungendo i 8.72 m/s, ma senza compromettere la limpidezza del cielo.

Primo pomeriggio: Durante il primo pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimangono stabili con una temperatura di 29°C e un'umidità del 61%. Il vento, ancora da ovest, soffia a 9.71 m/s. La visibilità continua ad essere ottimale sotto un cielo sereno.

Tardo pomeriggio: Avvicinandosi al tramonto, la temperatura scende leggermente a 27.84°C. L'umidità aumenta al 64%, ma il vento da ovest si mantiene costante a 9.82 m/s, assicurando una serata piacevolmente ventilata.

Sera: Con l'arrivo della sera, la temperatura si stabilizza a 27.25°C. L'umidità aumenta leggermente al 65%, mentre il vento cala a 3.23 m/s provenendo da nord. Il cielo si presenta limpido, chiudendo la giornata in bellezza.

Riepilogo delle previsioni per Gela

La giornata del 22 agosto 2025 a Gela sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature che oscilleranno tra i 25°C e i 29°C. I venti, prevalentemente provenienti da ovest, garantiranno una leggera brezza marina, specialmente durante le ore centrali del giorno. Con condizioni di umidità variabile ma generalmente moderate, la giornata si prospetta ideale per attività all'aperto e momenti di relax al mare. In sintesi, una giornata estiva classica, perfetta per godersi il sole e il mare della Sicilia.