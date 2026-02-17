Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 18 febbraio 2026 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 18 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata meteorologica prevista per Gela il 18 febbraio 2026 si presenta generalmente stabile e senza precipitazioni significative. Nei paragrafi che seguono troverete l'analisi ora per ora delle condizioni attese, con le principali indicazioni su temperature, vento e visibilità per organizzare al meglio impegni e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00): Cielo sereno. Temperatura intorno a 11,5 °C (sensazione termica ~10,6 °C). Umidità 74%, pressione 1015 hPa. Vento da nord-ovest (circa 312°) a 6,33 m/s con raffiche fino a 8,64 m/s. Precipitazioni attese: 0 mm (pop 0%). Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00 - 06:00): Cielo sereno e lieve calo termico fino a 10 °C (sensazione ~8,3 °C). Umidità 77%, pressione 1016 hPa. Vento più debole da nord-nordovest (337°) a 3,49 m/s, raffiche fino a 6,15 m/s. Precipitazioni: 0 mm. Visibilità 10 km.

Mattina (06:00 - 09:00): Cielo sereno con temperature intorno a 9,9 °C (sensazione ~8,5 °C). Umidità 72%, pressione 1018 hPa. Vento debole da nord-nordovest (340°) a 2,92 m/s, raffiche fino a 3,9 m/s. Precipitazioni: 0 mm. Visibilità ottima.

Mezza mattinata (09:00 - 12:00): Poche nuvole ma clima limpido; temperatura in aumento a circa 12,3 °C (sensazione ~11,2 °C). Umidità 62%, pressione 1019 hPa. Vento da ovest-nordovest (299°) intorno a 3,69 m/s, raffiche fino a 4,95 m/s. Precipitazioni: 0 mm. Visibilità 10 km.

Mezzogiorno (12:00 - 15:00): Cielo sereno con la temperatura massima del giorno, circa 14,7 °C (sensazione ~13,7 °C). Umidità 59%, pressione 1018 hPa. Vento rinforzato da ovest (275°) a 5,95 m/s, raffiche fino a 6,05 m/s. Precipitazioni: 0 mm. Visibilità ottima.

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00): Cielo sereno; temperatura diurna intorno a 14,8 °C (sensazione ~14,2 °C). Umidità 69%, pressione 1018 hPa. Vento sostenuto da ovest (268°) a 8,15 m/s, con raffiche più marcate fino a 7,92 m/s (valore di raffica registrato poco prima). Precipitazioni: 0 mm. Buona visibilità.

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00): Cielo sereno con lieve calo termico a 13,4 °C (sensazione ~12,9 °C). Umidità risale al 81%, pressione 1019 hPa. Vento da ovest (278°) a 6,12 m/s, raffiche fino a 7,2 m/s. Precipitazioni: 0 mm. Visibilità 10 km.

Sera (21:00 - 00:00): Poche nuvole e temperature intorno a 13,0 °C (sensazione ~12,5 °C). Umidità 82%, pressione 1020 hPa. Vento in attenuazione da ovest-nordovest (284°) a 4,21 m/s, raffiche fino a 5,75 m/s. Precipitazioni: 0 mm. Visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Gela trascorrerà una giornata stabile e prevalentemente soleggiata, senza precipitazioni attese (pop 0%). Le temperature saranno miti per il periodo, con massima intorno a 14,8 °C e minime attorno a 9,9–11,5 °C. Venti da ovest/nord-ovest moderati, con raffiche locali fino a circa 8,6 m/s: utile tenere conto del vento per attività in mare o all'aperto. Pressione in lieve aumento e visibilità generalmente ottima.