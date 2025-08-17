Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 18 agosto 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 18 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima riveste un ruolo essenziale nella pianificazione delle nostre giornate, specialmente in una città come Gela, dove il sole e il mare sono protagonisti indiscussi. Se siete curiosi di sapere cosa ha in serbo per voi il meteo per la giornata di domani, continuate a leggere: le previsioni promettono di non deludere.

Le Previsioni Ora per Ora

Notte: La notte a Gela sarà caratterizzata da un cielo sereno, con una temperatura di 23.23°C. L'umidità sarà al 69%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1011 hPa. Il vento soffierà leggero a 0.48 m/s da nord-est.

Prima mattina: Con l'arrivo delle prime luci dell'alba, il cielo resterà libero da nuvole, mantenendo un'atmosfera di cielo sereno. La temperatura salirà leggermente a 23.98°C, con un'umidità del 72%. Il vento aumenterà la sua intensità a 1.17 m/s, proveniente da nord-est.

Mattina: Durante la mattina, il sole continuerà a dominare incontrastato, con una temperatura che salirà a 24.5°C. L'umidità scenderà al 69%, mentre la pressione aumenterà a 1012 hPa. Il vento soffierà a 1.86 m/s da nord-est.

Mezza mattinata: La mezza mattinata vedrà un ulteriore incremento della temperatura, arrivando a 26.71°C. L'umidità si ridurrà al 60%, mentre il vento cambierà direzione provenendo da sud-ovest a 2.72 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole splenderà alto nel cielo con una temperatura che toccherà i 27.03°C. L'umidità sarà al 65%, e il vento da sud-ovest soffierà a 5.3 m/s, con raffiche fino a 4.7 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il termometro segnerà 27.11°C con un'umidità del 69%. Il vento, sempre da sud-ovest, avrà una velocità di 3.36 m/s, contribuendo a mantenere l'atmosfera fresca e ventilata.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la temperatura scenderà lievemente a 26.2°C, con l'umidità che aumenterà al 75%. Il vento sarà debole, a 0.68 m/s da sud.

Sera: Infine, la serata si presenterà serena, con una temperatura di 25.85°C e un'umidità del 77%. Il vento da nord soffierà a 1.05 m/s, con il cielo che si manterrà prevalentemente sgombro da nubi.

Riepilogo delle Condizioni Meteo

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da condizioni di cielo sereno per tutta la giornata. Le temperature si manterranno piacevoli, oscillando tra i 23°C e i 27°C, mentre il vento, seppur con variazioni di direzione e intensità, contribuirà a rinfrescare l'aria nelle ore più calde. Un contesto ideale per chi desidera godere del sole e del mare senza preoccupazioni. In sintesi, una giornata perfetta per attività all'aperto e per apprezzare le bellezze naturali di questa meravigliosa città siciliana.