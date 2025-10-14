Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 15 ottobre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 15 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata meteorologicamente movimentata con scenari variabili lungo l'arco delle 24 ore. Le previsioni indicano un inizio relativamente tranquillo, ma non mancheranno momenti di pioggia intensa e cieli nuvolosi. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per domani.

Previsioni Dettagliate

Notte: Le ore notturne iniziano con un cielo completamente coperto. La temperatura si attesta intorno ai 19.38°C, accompagnata da un'umidità del 72%. Il vento soffia da est con una velocità di 2.01 m/s, portando con sé una possibilità di pioggia del 80%.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo rimane ancora coperto. La temperatura sale leggermente a 20.46°C, mentre l'umidità aumenta al 74%. Il vento si intensifica leggermente, raggiungendo i 2.33 m/s, ma la probabilità di pioggia scende a 0%.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, le nubi si diradano parzialmente, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura si mantiene stabile a 20.66°C, con un'umidità del 77%. Il vento, proveniente da est, raggiunge i 2.5 m/s. La probabilità di pioggia è bassa, al 15%.

Mezza mattinata: Nella mezza mattinata, le condizioni meteorologiche cambiano drasticamente con l'arrivo di una pioggia moderata. La temperatura sale a 21.27°C, con un'umidità del 76%. Le precipitazioni sono previste intorno a 3.42 mm, mentre il vento soffia leggermente più forte a 2.19 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la pioggia continua a cadere con una maggiore intensità, raggiungendo i 6.64 mm. La temperatura scende a 19.51°C a causa delle precipitazioni. L'umidità si alza all'86%, con un vento che soffia a 5.42 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia si attenua, diventando leggera con 1.15 mm di precipitazioni. La temperatura risale a 20.16°C, mentre l'umidità si riduce al 75%. Il vento, ora da sud-est, soffia a 3.46 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le condizioni restano simili, con piogge leggere che portano ulteriori 1.87 mm di precipitazioni. La temperatura è di 19.86°C e l'umidità è del 77%. Il vento soffia a 2.94 m/s.

Sera: La sera si chiude con piogge leggere, accumulando altri 2 mm di pioggia. La temperatura si stabilizza a 19.57°C, mentre l'umidità sale all'83%. Il vento soffia a 3.38 m/s.

Riepilogo della Giornata

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da cieli nuvolosi e frequenti precipitazioni, soprattutto nella seconda parte della mattina e nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 19°C e i 21°C, accompagnate da venti moderati e un'umidità elevata. Prepariamoci, quindi, a una giornata piovosa, con momenti di pioggia moderata che potrebbero influenzare le attività all'aperto.