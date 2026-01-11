Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 12 gennaio 2026 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 12 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara ad affrontare una giornata dalle condizioni meteorologiche variabili, invitando i suoi abitanti a pianificare con attenzione le loro attività. Le previsioni per domani, 12 gennaio 2026, promettono di sorprendere con una serie di cambiamenti che attraverseranno le ore del giorno. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Durante le ore notturne, Gela godrà di un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 9.42°C. L'umidità sarà al 62%, mentre il vento soffierà da nord con una velocità di 3.2 m/s e raffiche fino a 3.62 m/s. La pressione atmosferica sarà stabile a 1023 hPa.

Prima mattina: Avanzando verso le prime ore del mattino, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con leggere variazioni nuvolose. La temperatura scenderà leggermente a 9.1°C, con un'umidità del 63%. Il vento si manterrà costante, provenendo da nord con una velocità di 3.26 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, le nubi inizieranno a farsi più presenti, con una copertura del 53%. La temperatura sarà di circa 8.96°C e l'umidità si ridurrà al 61%. Il vento diminuirà leggermente, soffiando a 2.19 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il cielo presenterà ancora nubi sparse, ma con una copertura ridotta al 39%. La temperatura salirà a 11.18°C, mentre l'umidità scenderà al 58%. Il vento, proveniente da nord, raggiungerà una velocità di 2.7 m/s.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, il sole farà capolino tra poche nuvole, portando le temperature a 13.33°C. L'umidità sarà del 51% e il vento, proveniente da ovest, soffierà a 2.93 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, un cielo coperto dominerà la scena, con la temperatura che si manterrà intorno ai 13.45°C. L'umidità aumenterà al 58%, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo i 4.95 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le condizioni di cielo coperto persisteranno, con una temperatura di 12.55°C. L'umidità sarà al 61%, e il vento soffierà a 4.08 m/s da ovest.

Sera: Infine, la sera vedrà una situazione simile al tardo pomeriggio, con cielo coperto e temperature che scenderanno lievemente a 12.11°C. L'umidità si attesterà al 60%, mentre il vento, ora da nord-ovest, calerà a 2.72 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da una variabilità meteorologica che vedrà alternarsi momenti di cielo sereno e periodi di copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 8.96°C al mattino e un massimo di 13.45°C nel primo pomeriggio. Il vento, inizialmente moderato, tenderà a intensificarsi nel corso del pomeriggio. Le condizioni generali suggeriscono di tenere a portata di mano un abbigliamento adatto a temperature fresche e di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata.