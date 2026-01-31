Quotidiano di Gela

Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 1 febbraio 2026 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 1 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

31 gennaio 2026 15:00
Meteo
La città di Gela si prepara ad affrontare una giornata di inizio febbraio con un clima decisamente variabile. Gli abitanti dovranno tenere a portata di mano l'ombrello, ma potrebbero anche approfittare di qualche momento di tregua dalle nuvole per godersi delle passeggiate all'aperto. Continuate a leggere per scoprire nel dettaglio cosa vi riserva il meteo per domani.

Dettagli delle Previsioni Meteo per Gela

Notte: Le ore notturne iniziano con una pioggia leggera, che porterà circa 1.13 mm di precipitazioni. La temperatura si aggirerà intorno agli 11.93°C, con un'umidità elevata pari all'83%. Il vento soffierà da ovest con una velocità di 7.08 m/s, accompagnato da raffiche fino a 8.85 m/s. Il cielo sarà completamente coperto, rendendo la notte piuttosto buia.

Prima mattina: Il tempo migliorerà leggermente, anche se il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno leggermente a 11.29°C e l'umidità calerà al 76%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-ovest a una velocità di 6.85 m/s, con raffiche fino a 10 m/s.

Mattina: La situazione meteorologica non subirà grandi cambiamenti, con cielo ancora coperto e una temperatura che salirà a 12.34°C. L'umidità sarà simile alla fascia precedente, attestandosi al 75%. Il vento continuerà a provenire da nord-ovest, mantenendo una velocità stabile di 6.91 m/s.

Mezza mattinata: Durante il corso della mezza mattinata, il cielo rimarrà coperto con temperature che aumenteranno fino a 14.11°C. L'umidità scenderà al 70%, mentre il vento manterrà la sua direzione da nord-ovest con una velocità leggermente superiore a 7.76 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nuvole inizieranno a diradarsi leggermente, ma il cielo resterà comunque prevalentemente coperto. La temperatura raggiungerà i 15.7°C, mentre l'umidità calerà ulteriormente al 61%. Il vento si intensificherà, soffiando a 8.08 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il rischio di pioggia leggera tornerà, con precipitazioni stimate a 0.16 mm. La temperatura sarà di 14.03°C e l'umidità salirà al 73%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest-nord-ovest a una velocità di 11.07 m/s, con raffiche fino a 11.24 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà ancora piogge leggere, con ulteriori 0.24 mm di precipitazioni previste. La temperatura scenderà a 12.63°C e l'umidità sarà al 74%. Il vento soffierà da nord-ovest a 6.3 m/s.

Sera: In serata, il cielo si aprirà parzialmente con un calo delle nuvole. La temperatura si assesterà sui 12.01°C e l'umidità salirà al 78%. Il vento continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest a 7.98 m/s, con raffiche fino a 9.82 m/s. Previste leggere piogge con 0.13 mm di precipitazioni.

Riepilogo delle Condizioni Meteo

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso con piogge leggere che si alterneranno a pochi momenti di schiarita. Le temperature oscilleranno tra gli 11°C e i 15.7°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con intensità variabile. Gli abitanti di Gela dovranno prepararsi a una giornata dinamica, con condizioni meteorologiche in continuo cambiamento.

Previsioni meteo 1 febbraio 2026

00:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +11.9° (perc. +11.4°)
Precip. 1.13mm (prob. 100%)
Vento 7.1 O (max 8.9)
Umidità 83%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +11.3° (perc. +10.5°)
Precip. -
Vento 6.9 NO (max 10.0)
Umidità 76%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +12.3° (perc. +11.6°)
Precip. -
Vento 6.9 NO (max 9.7)
Umidità 75%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +14.1° (perc. +13.4°)
Precip. -
Vento 7.8 NO (max 9.7)
Umidità 70%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.7° (perc. +14.9°)
Precip. -
Vento 8.1 NO (max 9.2)
Umidità 61%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.0° (perc. +13.4°)
Precip. 0.16mm (prob. 20%)
Vento 11.1 O (max 11.2)
Umidità 73%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.6° (perc. +11.9°)
Precip. 0.24mm (prob. 28%)
Vento 6.3 NO (max 8.3)
Umidità 74%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.0° (perc. +11.3°)
Precip. 0.13mm (prob. 21%)
Vento 8.0 NO (max 9.8)
Umidità 78%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +11.5° (perc. +10.7°)
Precip. -
Vento 7.3 NO (max 9.8)
Umidità 76%
