Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 1 febbraio 2026 e nei prossimi giorni
Che tempo farà domani 1 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.
La città di Gela si prepara ad affrontare una giornata di inizio febbraio con un clima decisamente variabile. Gli abitanti dovranno tenere a portata di mano l'ombrello, ma potrebbero anche approfittare di qualche momento di tregua dalle nuvole per godersi delle passeggiate all'aperto. Continuate a leggere per scoprire nel dettaglio cosa vi riserva il meteo per domani.
Dettagli delle Previsioni Meteo per Gela
Notte: Le ore notturne iniziano con una pioggia leggera, che porterà circa 1.13 mm di precipitazioni. La temperatura si aggirerà intorno agli 11.93°C, con un'umidità elevata pari all'83%. Il vento soffierà da ovest con una velocità di 7.08 m/s, accompagnato da raffiche fino a 8.85 m/s. Il cielo sarà completamente coperto, rendendo la notte piuttosto buia.
Prima mattina: Il tempo migliorerà leggermente, anche se il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno leggermente a 11.29°C e l'umidità calerà al 76%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-ovest a una velocità di 6.85 m/s, con raffiche fino a 10 m/s.
Mattina: La situazione meteorologica non subirà grandi cambiamenti, con cielo ancora coperto e una temperatura che salirà a 12.34°C. L'umidità sarà simile alla fascia precedente, attestandosi al 75%. Il vento continuerà a provenire da nord-ovest, mantenendo una velocità stabile di 6.91 m/s.
Mezza mattinata: Durante il corso della mezza mattinata, il cielo rimarrà coperto con temperature che aumenteranno fino a 14.11°C. L'umidità scenderà al 70%, mentre il vento manterrà la sua direzione da nord-ovest con una velocità leggermente superiore a 7.76 m/s.
Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nuvole inizieranno a diradarsi leggermente, ma il cielo resterà comunque prevalentemente coperto. La temperatura raggiungerà i 15.7°C, mentre l'umidità calerà ulteriormente al 61%. Il vento si intensificherà, soffiando a 8.08 m/s.
Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il rischio di pioggia leggera tornerà, con precipitazioni stimate a 0.16 mm. La temperatura sarà di 14.03°C e l'umidità salirà al 73%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest-nord-ovest a una velocità di 11.07 m/s, con raffiche fino a 11.24 m/s.
Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà ancora piogge leggere, con ulteriori 0.24 mm di precipitazioni previste. La temperatura scenderà a 12.63°C e l'umidità sarà al 74%. Il vento soffierà da nord-ovest a 6.3 m/s.
Sera: In serata, il cielo si aprirà parzialmente con un calo delle nuvole. La temperatura si assesterà sui 12.01°C e l'umidità salirà al 78%. Il vento continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest a 7.98 m/s, con raffiche fino a 9.82 m/s. Previste leggere piogge con 0.13 mm di precipitazioni.
Riepilogo delle Condizioni Meteo
La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso con piogge leggere che si alterneranno a pochi momenti di schiarita. Le temperature oscilleranno tra gli 11°C e i 15.7°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con intensità variabile. Gli abitanti di Gela dovranno prepararsi a una giornata dinamica, con condizioni meteorologiche in continuo cambiamento.