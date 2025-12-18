Presunti falsi per il rilascio di una patente: assolti autotrasportatore, titolare autoscuola e medico

Le contestazioni, a conclusione del dibattimento, sono venute meno

Gela. L'attività di indagine prese il via da controlli condotti su un autotrasportatore niscemese, impegnato nella propria attività lavorativa nel nord Italia. Si arrivò a ipotizzare il falso per il rinnovo della sua patente di guida. A processo, oltre all'autotrasportatore, sono finiti la titolare di un'autoscuola di Gela e un medico calatino che si occupò delle visite per i rinnovi. Le contestazioni, a conclusione del dibattimento, sono venute meno, con l'assoluzione per i tre coinvolti, difesi dagli avvocati Gino Ioppolo, Giovanna Cassarà e Claudio Bellanti. La decisione è stata emessa dal giudice Eva Nicastro. La procura ha concluso per la richiesta di condanna. Le difese, invece, hanno sottolineato, producendo documentazione sulla vicenda, che in realtà le discrasie ricostruite furono dovute solo a ritardi procedurali, poi superati. Nessun falso, secondo i legali dei tre imputati. Una linea che è stata ribadita nelle discussioni finali, conducendo alla pronuncia di assoluzione.