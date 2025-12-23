Presidente e consiglieri portano doni ai piccoli di pediatria: "Fatto il punto sullo stato del nosocomio"

Iniziativa in ospedale

Gela. Giornata carica di emozione per il consiglio comunale. In occasione delle festività natalizie, la presidenza del consiglio comunale, di concerto con il consiglio, ha voluto proseguire nella tradizione annuale. "Grazie alla generosità del civico consesso abbiamo cercato di portare un po' di gioia al reparto di pediatria del nostro ospedale con doni per i piccoli ricoverati. Natale è un momento di gioia e condivisione e pensiamo lo sia, a maggior ragione, per i più piccoli che si trovano a trascorre le feste in un letto di ospedale. L’occasione ha dato anche lo spunto per un incontro di fine anno con la direzione sanitaria del nostro ospedale durante il quale si è potuto fare il punto della situazione, con l’impegno di istituire incontri a inizio anno che vedano coinvolti anche la deputazione regionale del territorio, oltre a quella comunale, per far fronte alle istanze della città", fanno sapere il presidente Paola Giudice e i consiglieri intervenuti.