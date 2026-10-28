Premio culturale Premio “per Bianca”, venerdì la VI edizione a Gela

Venerdì 30 ottobre all’Hotel Villa Peretti la VI edizione del Premio “per Bianca”. Riconoscimenti a Tiziano Tallarita e Andrea Vitali.

Gela - Sarà l’Hotel Villa Peretti a ospitare venerdì 30 ottobre, alle 18, la sesta edizione del Premio scientifico-letterario “per Bianca”, promosso dall'associazione Betania con il sostegno di Sygla e il patrocinio dell’Università di Catania.

Per la sezione Medicina e Chirurgia sarà premiato il gelese Tiziano Tallarita, chirurgo vascolare associato all’Arizona State University e a HonorHealth Scottsdale. Il Premio Letteratura e Medicina andrà invece allo scrittore e medico Andrea Vitali.

Nel corso della serata saranno assegnati anche i premi speciali “Venera Cipolla” e “per Letizia”, quest’ultimo dedicato alla memoria di Letizia Gerotti, audiologa e dirigente dell’unità di Otorinolaringoiatria dell’Asp di Ragusa, recentemente scomparsa. Previsto, inoltre, un ricordo di Calogero Scozzaro, primo chirurgo nella storia di Campofranco.

La serata sarà condotta dalla giornalista Fabiola Polara e si concluderà con una performance artistica dal vivo di Fabio Ingrassia. Il presidente del premio è Salvatore La Rosa.