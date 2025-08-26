Premio "Laudato si", venerdì la sesta edizione

Il Premio nelle edizioni passate è andato a personaggi come Pupi Avati, Alberto Di Giglio, Alessandro Brustenghi, Angelica Castronovo e Josephine Alessio

Gela. Rocco Giudice, Roberto Tascone, Emanuele Giammusso, eccellenze gelesi, e lo scrittore Matteo Pugliares, saranno i protagonisti della sesta edizione del Premio Nazionale Laudato si mi Signore, che si svolgerà venerdì 29 agosto alle ore 21 presso la Casa Francescana, oratorio pubblico di Manfria. La serata inizierà con la proiezione del film "L'ultimo principe puparo" del regista Gianni Virgadaula. Il Premio nelle edizioni passate è andato a personaggi come Pupi Avati, Alberto Di Giglio, Alessandro Brustenghi, Angelica Castronovo e Josephine Alessio. La serata, che si avvale del patrocinio del Comune di Gela e della collaborazione del Museo del Cinema Pina Menichelli, sarà condotta da Carole Macrì. Domenica 31 chiusura del trentesimo anniversario della Casa Francescana.