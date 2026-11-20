Premio Allevamento al Femminile 2026, all’Università di Padova la premiazione

PADOVA (ITALPRESS) - Si è svolto, nella Sala Agricoltura della Corte Benedettina a Legnaro (Padova), l'evento conclusivo della seconda edizione del Premio "Allevamento al Femminile" di Zoetis Italia,...

PADOVA (ITALPRESS) - Si è svolto, nella Sala Agricoltura della Corte Benedettina a Legnaro (Padova), l'evento conclusivo della seconda edizione del Premio "Allevamento al Femminile" di Zoetis Italia, organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA) dell'Università di Padova e dedicato a storie, progetti e percorsi professionali che fanno evolvere la zootecnia italiana in chiave più inclusiva, sostenibile e innovativa.

Quest'anno il Premio ha messo al centro il medico veterinario, figura sempre più strategica nell'affiancare gli allevatori tra salute animale, sostenibilità e nuovi modelli di sviluppo, e si è aperto per la prima volta al mondo accademico, valorizzando il contributo delle donne lungo tutta la filiera, dalle veterinarie alle studentesse, dottorande e ricercatrici, e degli uomini impegnati a costruire ambienti di lavoro più inclusivi. La giuria di esperti ha premiato i progetti e i percorsi capaci di coniugare impatto, innovazione e sostenibilità.

Questa visione ha trovato nell'Università di Padova la sua cornice naturale: è nelle università che si formano le competenze destinate a trasformare la zootecnia. La collaborazione con il Dipartimento BCA, nell'ambito delle attività di Terza Missione, rafforza il dialogo tra mondo accademico, professionale e produttivo e avvicina al Premio anche gli studenti, i professionisti del domani.

Su questi temi si è svolta la tavola rotonda "La zootecnia che cambia: nuove competenze e nuovi modelli per la filiera", dedicata al ricambio generazionale, alle competenze richieste ai professionisti e al ruolo di innovazione e sostenibilità per il futuro del comparto.

Sono intervenute Sara Nicolini (ADMV), Cecilia Tolasi (ANMVI), Chiara Piancastelli (ASSICA), Mariafrancesca Serra (Coldiretti Donne) e Angela Garofalo (Unaitalia).

La giuria ha assegnato tre riconoscimenti, uno per ciascuna categoria del Premio: Experienced Vet - Alice Prosperi, medico veterinario, con "Il veterinario come ponte tra scienza e allevamento", frutto di nove anni di attività sul territorio e fondato sul legame tra sanità animale, benessere degli animali e sostenibilità dell'allevamento. Young Vet - Alice Perrucci, medico veterinario in un'azienda suinicola del Bresciano e dottoranda all'Università di Torino, con "Al servizio degli allevamenti: tra osservazione sul campo, diagnostica di laboratorio e analisi epidemiologica". Il progetto affronta la gestione della PRRS confrontando un allevamento convenzionale e uno "Next Generation", progettato per prevenire l'ingresso delle malattie che colpiscono i suini e limitarne gli effetti.

Altri Professionisti Veterinari: Elena Catelli, professoressa ordinaria del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna, con "Formazione, diagnostica e ricerca applicata: un modello formativo integrato", un percorso che ha formato generazioni di professionisti e giovani ricercatori nelle patologie aviarie, in dialogo con allevamenti, sanità pubblica e filiera avicola.

La menzione speciale è andata a Maria Teresa Reggiani, imprenditrice agricola, per "Da una piccola stalla al mondo intero: una storia d'impresa al femminile", il percorso di un'azienda biologica di Parmigiano Reggiano DOP cresciuta da cinque vacche da latte grazie a uno staff tutto al femminile.

"Con Allevamento al Femminile, Zoetis Italia dà voce alle professioniste che stanno cambiando la zootecnia e quest'anno ha scelto di aprire il Premio alla comunità accademica, per accompagnare il ricambio generazionale fin dalle aule" afferma Carmelo Lombardo, Presidente e Amministratore Delegato di Zoetis Italia. "Il medico veterinario è sempre più un consulente al fianco dell'allevatore. Il nostro impegno come azienda è offrire ai veterinari strumenti, formazione e occasioni di confronto, sostenendo le persone che guidano questo cambiamento".

"Per BCA è un onore ospitare questo Premio e collaborare con Zoetis per dare spazio alle professioniste che contribuiscono a far crescere le filiere agroalimentari. Le donne sono sempre più numerose nella professione veterinaria: vogliamo che a questa presenza corrisponda una loro valorizzazione con opportunità di crescita e responsabilità. E' un impegno che condividiamo con l'Università di Padova e che passa anche dalle nostre aule, dove formiamo medici veterinari e professionisti della sicurezza alimentare. Questa collaborazione è in linea con il nostro impegno di incontrare il mondo produttivo perchè ci aiuta a rendere formazione e ricerca più vicine ai problemi concreti, dalla salute e il benessere degli animali alla qualità degli alimenti", commenta Sandro Mazzariol, Vice-Direttore del Dipartimento Biomedicina Comparata e Alimentazione, Università degli Studi di Padova.

"Nella zootecnia c'è spazio per le donne, e le veterinarie che lavorano ogni giorno negli allevamenti lo dimostrano con la loro competenza e professionalità. Alle giovani colleghe vogliamo dire che questo settore ha bisogno anche di loro, delle loro capacità, delle loro idee e della loro determinazione. Sappiamo che esistono ancora ostacoli, ma crediamo che nessuna debba affrontarli da sola. Per questo ADMV costruisce una rete di colleghe, dà voce alle loro esigenze e lavora affinchè le donne siano presenti anche dove si prendono le decisioni. Ogni generazione ha il compito di aprire nuove porte, ma soprattutto di fare in modo che chi viene dopo non le trovi chiuse. E' quello che cerchiamo di fare oggi, ed è ciò che chiediamo alle giovani colleghe di continuare a fare domani. ADMV sarà al loro fianco, perchè il cambiamento si costruisce insiemè aggiunge Sara Nicolini, Medico Veterinario - Consulente in Benessere Animale, Qualità e Sicurezza degli Alimenti, Comunicazione Aziendale-Coordinatrice Rivista di Suinicoltura. 'Il medico veterinario è una figura di raccordo sempre più importante: conosce gli animali, lavora al fianco dell'allevatore e contribuisce alla qualità e alla sicurezza lungo tutta la filiera.

ANMVI riconosce inoltre il valore del contributo femminile: le donne portano competenze, responsabilità e visione in ogni ambito della professione veterinaria e della zootecnia. Il Premio "Allevamento al Femminile" aiuta a dare visibilità a queste esperienze e a promuovere contesti professionali più inclusivi. Per rafforzare il ruolo del veterinario, la priorità è la collaborazione: il confronto tra professionisti, allevatori, imprese e istituzioni permette di tradurre formazione e innovazione in risultati concreti per la salute e il benessere animale e per la sostenibilità degli allevamenti", afferma Cecilia Tolasi, medico veterinario buiatra di ANMVI.

"La filiera delle carni è chiamata oggi ad affrontare sfide sempre più complesse: garantire elevati standard di salute e benessere animale, sicurezza alimentare e tracciabilità, rispondendo al tempo stesso alle nuove aspettative dei consumatori e alle esigenze dei mercati internazionali. In questo scenario, il medico veterinario svolge un ruolo strategico che va ben oltre il controllo sanitario: è una figura che contribuisce alla prevenzione dei rischi, accompagna l'innovazione dei processi produttivi e favorisce il dialogo tra le imprese e le Autorità competenti. La sfida dei prossimi anni sarà coniugare sostenibilità, digitalizzazione e sviluppo del settore, facendo leva sul patrimonio professionale e rafforzando la collaborazione tra tutti gli attori della filiera. Come ASSICA, riteniamo che il confronto e la sinergia tra operatori del settore alimentare, medici veterinari e istituzioni siano fondamentali per affrontare il cambiamento e costruire una filiera sempre più efficiente, responsabile e competitiva", aggiunge Chiara Piancastelli, Responsabile Area Veterinaria e Benessere Animale di ASSICA.

"Per rendere l'allevamento attrattivo dobbiamo superare una visione che lo relega al passato: è un settore strategico per l'economia agricola, la sovranità alimentare e la tenuta sociale e ambientale dei territori. Come Coldiretti Donne individuiamo tre priorità: redditività, innovazione e servizi. Servono un reddito adeguato per chi alleva, accesso a terra, credito e tecnologie, formazione e digitalizzazione, servizi nelle aree rurali e tutela della maternità: non possiamo parlare di pari opportunità se una donna, per mandare avanti la propria impresa, è costretta a rinunciare a una parte della propria vita. L'allevamento non è un settore senza prospettive di crescita nè tantomeno si configura come un mestiere esclusivamente maschile. Oggi, allevare significa gestire un'impresa complessa che richiede competenze economiche, tecnologiche, ambientali e gestionali. La sfida è consentire ai giovani di innovare e fare della campagna uno dei luoghi più interessanti in cui investire talento e futuro. Perchè non c'è ricambio generazionale senza dignità economica e libertà d'impresa", afferma Mariafrancesca Serra, Presidente Nazionale di Coldiretti Donne.

"Il contributo delle professioniste in ambito veterinario e scientifico sta ridisegnando i modelli di gestione degli allevamenti, portando visione, rigore e grande attenzione all'innovazione", commenta Angela Garofalo, Responsabile dell'Area Tecnico-Sanitaria di Unaitalia. "Il sapere genera valore reale solo quando diventa patrimonio condiviso e iniziative come questa sono fondamentali per avvicinare le nuove generazioni al settore e valorizzare la leadership femminile nella zootecnia".

-foto ufficio stampa Zoetis -

(ITALPRESS).