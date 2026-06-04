Pontile sbarcatoio, Regione approva Dip: più di 7 milioni per abbatterlo, oltre 20 per restaurarlo

Il documento approvato è il passaggio preliminare, necessario, per progettare la fattibilità tecnica-economica

Gela. La Regione, attraverso l'assessorato infrastrutture e mobilità, va avanti nel procedimento che dovrebbe condurre alla demolizione del pontile sbarcatoio, da anni in condizioni di conclamata impraticabilità, con diversi cedimenti che si sono susseguiti. I tecnici del dipartimento regionale hanno finalizzato e pubblicato il documento di indirizzo alla progettazione. Gli uffici regionali hanno predisposto il prospetto finanziario delle tre opzioni di intervento. La demolizione integrale assorbirebbe un totale di 7.450.000 euro. La casella del restauro con risanamento strutturale complessivo è l'intervento maggiormente oneroso con oltre 20 milioni di euro. Infine, il restauro e risanamento strutturale solo parziale è stimato in 7.450.000 euro. Il documento approvato è il passaggio preliminare, necessario, per progettare la fattibilità tecnica-economica. Se per l'ex Conchiglia la demolizione è tecnicamente inevitabile e mesi fa il sindaco Terenziano Di Stefano diede l'assenso a procedere, sempre su iter regionale, per l'ex pontile la soprintendenza indica un valore storico ma al contempo specifica che se non ci sono le condizioni tecniche per ripristinarlo, allora andrà abbattuto.