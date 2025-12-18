Polo tecnologico "Sinapsi", domani atti in consiglio: convocata la seduta

Un investimento pubblico da venti milioni di euro, tra fondi ministeriali e delle compensazioni, che per l'amministrazione comunale è una priorità

Gela. Come riferito, si stringe per gli atti del polo tecnologico "Sinapsi". Domani mattina, saranno in aula consiliare per l'approvazione. Il presidente del civico consesso Paola Giudice ha convocato la seduta, in via d'urgenza. Un investimento pubblico da venti milioni di euro, tra fondi ministeriali e delle compensazioni, che per l'amministrazione comunale è una priorità. Il progetto vede come capofila l'università Kore di Enna ed è pienamente sostenuto dal Comune di Gela, da Sicindustria e con Eni che ha autorizzato lo sblocco di dieci milioni dalle compensazioni. Gli atti che saranno vagliati dal consiglio comunale sono finalizzati all'acquisizione delle aree ex Asi, nelle quali è previsto il polo tecnologico. All'ordine del giorno anche diversi debiti fuori bilancio. Il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua maggioranza sono chiamati al voto compatto e probabilmente anche l'opposizione prenderà una posizione precisa su un atto così strategico, visto in continuità con l'avvio della formazione universitaria di Macchitella lab.