Polivalente a Macchitella, campi da calcio, basket, tennis e atletica: parte cantiere

L’impianto ha ottenuto il parere positivo del Coni per attività agonistiche

Gela. Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione della nuova area sportiva polivalente nel quartiere Macchitella, nell’ambito del Cluster 1 del Pnrr-Sport & Inclusione. Il progetto, finanziato con circa 1 milione di euro, prevede: campo di calcetto e basket con tribunetta e spogliatoi, campo da tennis regolamentare con tribuna da 180 posti, pista di atletica di 150 metri con aree per salto in alto e lungo, illuminazione, parcheggi e sistemazione esterna. L’impianto ha ottenuto il parere positivo del Coni per attività agonistiche. "Un intervento fondamentale per il quartiere e per la città – commenta l’assessore allo sport Peppe Di Cristina – perché restituiamo ai cittadini uno spazio moderno, inclusivo e dedicato ai giovani. Investire nello sport significa investire nel futuro". "Con questo cantiere diamo concretezza ai fondi del Pnrr – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio – rispettando tempi e obiettivi e riqualificando un’area strategica della città".