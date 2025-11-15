Quotidiano di Gela

Pole position di Bezzecchi su Alex Marquez a Valencia, Bagnaia 16°

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Marco Bezzecchi (Aprilia)conquista la pole position nel Gran Premio di Valencia,ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Ilpilota riminese ha firmato...

