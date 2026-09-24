Pista d'atletica, fase operativa del progetto: affidati gli incarichi tecnici

Una pista d'atletica che sarà realizzata in un'area che l'ente comunale ha ottenuto dal Libero Consorzio di Caltanissetta

Gela. Dopo tutti gli accordi formalizzati e l'assenso di Eni per lo sblocco delle compensazioni, il progetto della nuova pista di atletica a Marchitello va alla fase operativa. Gli uffici comunali del settore lavori pubblici hanno autorizzato gli incarichi tecnici. L'affidamento è stato formalizzato per la direzione del coordinamento in fase di esecuzione e per la progettazione esecutiva, il coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e la relazione geologica. Sono incarichi affidati a due ingegneri Paolo Contrafatto e Concetta Tilaro. Il costo è coperto dai fondi delle compensazioni stanziati per l'opera, attesa da anni. Negli scorsi mesi, il consiglio comunale ha dato il via libera alla variazione di bilancio per la piena disponibilità delle somme necessarie (un totale di circa un milione di euro). L'amministrazione comunale vuole completare l'opera e dare ai tanti appassionati e agli atleti locali un'area nella quale concentrare le loro prestazioni sportive. Una pista d'atletica che sarà realizzata in un'area che l'ente comunale ha ottenuto dal Libero Consorzio di Caltanissetta, nelle pertinenze dell'istituto scolastico "Majorana". Il sindaco Di Stefano, con il lavoro in questi anni condotto istituzionalmente dall'assessore allo sport Peppe Di Cristina e dal consigliere dem Antonio Cuvato, ha puntato anche sulla pista in una zona nella quale sono in costruzione pure strutture avviate da privati oltre ai due palazzetti dello sport, uno dei quali, il PalaCossiga, da rifunzionalizzare con i fondi ministeriali ottenuti. Solo la struttura polivalente, a poca distanza, che doveva vedere la luce con stanziamenti Pnrr, nonostante l'affidamento dei lavori, per ora difficilmente potrà trovare sbocchi effettivi.