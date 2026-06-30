Festa di chiusura per i 13 bambini della Sezione Primavera alla Don Milani di Gela. Il progetto "Piccoli semi di cittadinanza" celebra il suo gran finale. Iscrizioni aperte.

Gela – Un pomeriggio di festa, musica e condivisione attende bambini, famiglie e operatori, mercoledì 1° luglio presso i locali della scuola Don Milani, nel plesso Costa Zampogna. A partire dalle ore 17.00, si terrà l'evento conclusivo della Sezione Primavera legata al progetto "Piccoli semi di cittadinanza". Il progetto, selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nasce allo scopo di ampliare e rendere più accessibili i servizi per la primissima infanzia nei comuni di Gela, Butera, Mazzarino e Riesi. Un obiettivo raggiunto grazie a una rete territoriale solida e coordinata, che vede coinvolti Comuni, Istituzioni scolastiche ed Enti del terzo settore, con il Circolo ARCI Le Nuvole di Gela in veste di capofila. Proprio alla Don Milani, la Sezione Primavera ha rappresentato una delle realtà più significative del progetto. In quest'anno educativo, ha accolto e accompagnato 13 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, offrendo loro un'esperienza preziosa di socializzazione e crescita. La dirigente scolastica dell'istituto, Clelia Muzzicato, sottolinea l'importanza di queste iniziative per la crescita della comunità. Attivo dal 2022, "Piccoli semi di cittadinanza" ha permesso di attivare nuove sezioni primavera in diversi istituti del territorio, riuscendo a ospitare complessivamente 120 bambini in più rispetto alle iscrizioni già esistenti. Un risultato reso possibile anche dal lavoro di decine di professionisti – educatori, operatori e specialisti – che ogni giorno hanno dedicato tempo e passione a questo percorso. Le famiglie interessate a iscrivere i propri figli alla Sezione Primavera per il prossimo anno educativo possono già contattare la segreteria della scuola Don Milani, che fornirà tutte le informazioni su modalità e requisiti di accesso.