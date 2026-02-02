Piantedosi “A Torino chiara matrice eversiva, servono strumenti adeguati”

ROMA (ITALPRESS) - "Finalità e metodi di quel corteo hanno una evidente matrice eversiva e, quindi, potenzialmente terroristica, che va affrontata con strumenti adeguati". Così il ministro dell'Intern...

ROMA (ITALPRESS) - "Finalità e metodi di quel corteo hanno una evidente matrice eversiva e, quindi, potenzialmente terroristica, che va affrontata con strumenti adeguati". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un'intervista a La Stampa in merito ai disordini durante la manifestazione di sabato scorso a Torino. "Il filtro preventivo avrebbe potuto essere rafforzato dalla possibilità di praticare il fermo di polizia per almeno 12 ore, misura che abbiamo previsto tra le norme da approvare. E' rivolta proprio a bloccare preventivamente soggetti di cui già si conoscono intenzioni e attitudini", spiega riferendosi al nuovo pacchetto sulla sicurezza in discussione. Sulla possibilità che norme sull'ordine pubblico e a tutela delle forze dell'ordine possano essere inserite nel decreto sicurezza, il ministro risponde: "Queste valutazioni conseguiranno al confronto che continueremo con i colleghi di governo".

Per Piantedosi "è bene uscire dall'ipocrisia di una netta differenza tra questi delinquenti e la gran parte dei cosiddetti manifestanti pacifici. Le forze di polizia riferiscono che a Torino, nel momento in cui la manifestazione è stata predisposta alle violenze, molti dei cosiddetti manifestanti pacifici hanno fatto scudo fisico, anche aprendo gli ombrelli, per impedire che potessero essere visti i gruppi più violenti nel momento in cui si travisavano e si attrezzavano per l'assalto e per resistere ai lacrimogeni della polizia". In merito alle responsabilità politiche, il titolare del Viminale osserva che "chi sfila a fianco di questi delinquenti, o più in generale si avventura in riflessioni sociologiche sulla necessità di garantire loro degli spazi offre copertura a questi gruppi organizzati. Di fatto, rendendo poi alquanto difficile separarne le rispettive responsabilità". Sulle denunce arrivate anche dal centrosinistra, chiosa: "E' un segnale certamente positivo. Non ci possono essere ipocrisie di fronte a fatti di simile gravità".

