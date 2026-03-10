Piano Mattei, a Palazzo Chigi la quinta riunione della cabina di regia

ROMA (ITALPRESS) - Si è svolta a Palazzo Chigi la quinta riunione della Cabina di regia del Piano Mattei per l'Africa, presieduta dal vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Esteri...

ROMA (ITALPRESS) - Si è svolta a Palazzo Chigi la quinta riunione della Cabina di regia del Piano Mattei per l'Africa, presieduta dal vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

Alla riunione hanno partecipato i membri di Governo componenti della Cabina di Regia, i presidenti delle Commissioni Esteri di Camera e Senato, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci e un'ampia rappresentanza del Sistema Italia, degli Enti e delle società dello Stato e delle imprese a partecipazione pubblica, del mondo dell'università e della ricerca, del terzo settore, compresa una rappresentanza della diaspora in Italia, e della cooperazione e delle associazioni di categoria.

Nel corso della riunione sono stati illustrati gli esiti del secondo Summit Italia-Africa, tenutosi ad Addis Abeba il 13 febbraio scorso. Nell'ottica della logica incrementale che caratterizza l'attuazione del Piano Mattei, è stato inoltre ricordato l'ampliamento a quattro nuove Nazioni - Gabon, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda e Zambia - che porta a diciotto il numero complessivo di Nazioni coinvolte nei progetti.

La riunione si è poi focalizzata sull'approfondimento dei progetti in corso nell'ambito di due verticali tematiche: la gestione delle risorse idriche, tema prioritario prescelto dall'Unione Africana per il 2026, e l'istruzione e formazione professionale, in sinergia con i numerosi attori italiani coinvolti. In tale ambito, infine, è stato ricordato che il prossimo giugno l'Italia co-presiederà a Roma assieme alla Nigeria il Vertice di chiusura del ciclo di rifinanziamento della "Global Partnership for Education", il principale partenariato internazionale per il rafforzamento dell'istruzione.

