"Per la pace, contro le guerre e i genocidi", sabato manifestazione in piazza Umberto I

“Abbiamo il dovere morale e giuridico di reagire", fanno sapere gli organizzatori

Gela. Le iniziative per la Palestina e contro le guerre, proseguono in città, dopo flash mob e azioni anche istituzionali. Sabato 11 ottobre, dalle ore 17:30 alle ore 20, in piazza Umberto I, si terrà un altro flash mob “per la pace, contro tutte le guerre e i genocidi”. La manifestazione è sostenuta dal collettivo “Gela per Gaza” e da Arci. “Abbiamo il dovere morale e giuridico di reagire – fanno sapere gli organizzatori – ogni silenzio e ogni neutralità, sogno segni di complicità”.