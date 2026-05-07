Per la festa della mamma torna l'iniziativa AIRC "Azalee della Ricerca”

nche in città torna l’appuntamento con la solidarietà e la ricerca scientifica

Gela. Anche in città torna l’appuntamento con la solidarietà e la ricerca scientifica: da 35 anni la Fondazione AIRC è presente in città con la distribuzione delle “Azalee della Ricerca”, simbolo dell’impegno contro il cancro e a sostegno della ricerca oncologica.

I volontari saranno presenti già dalle ore 7:30 in piazza Umberto e alla rotonda Borsellino, mentre dalle 8:30 il punto di distribuzione sarà attivo anche sul lungomare. Dalle ore 10:00 sarà inoltre possibile trovare le azalee presso la chiesa Sant’Antonio.

La distribuzione proseguirà in tutte le postazioni fino alle ore 13:00/13:30, e comunque fino ad esaurimento delle azalee. Un’iniziativa che ogni anno coinvolge cittadini e volontari, unendo solidarietà, prevenzione e sostegno concreto alla ricerca scientifica.