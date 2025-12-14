"PeR" e "Controcorrente": "Saremo alla manifestazione indetta dal sindaco, Sicilia onesta non arretra"

L'adesione convinta di "PeR" e "Controcorrente"

Gela. Le forze politiche vogliono dare un segnale forte e saranno alla manifestazione di domani, dopo i fatti che hanno interessato la catena "Zangaloro". Ci saranno gli esponenti di "PeR" e "Controcorrente", ormai uniti nel progetto "Controcorrente per la Sicilia". "Raccogliamo e facciamo nostro l’appello lanciato dal Sindaco, ritenendo doveroso essere presenti al fianco di chi subisce intimidazioni e violenze da parte della criminalità. La nostra presenza vuole essere un segnale chiaro e pubblico: le istituzioni democratiche, la politica sana e la società civile non possono voltarsi dall’altra parte. La lotta alla mafia e a ogni forma di criminalità organizzata è parte integrante del nostro Dna politico e del progetto che stiamo costruendo per la Sicilia con l’on La Vardera. Colpire un’attività economica significa colpire il lavoro, la libertà e la dignità di un intero territorio. Saremo sul posto per esprimere solidarietà concreta all’imprenditore colpito, per incoraggiarlo a non mollare e a proseguire con determinazione il proprio percorso, garantendo la nostra piena vicinanza e il nostro sostegno politico e civile. La Sicilia onesta non arretra. Uniti, insieme alle istituzioni e ai cittadini, continuiamo a costruire una terra libera dalla paura e dal ricatto criminale", fanno sapere dal gruppo di "Controcorrente per la Sicilia".