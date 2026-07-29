Pd e civici al manager Asp Ficarra: "Si dimetta, sua gestione fallimentare"

Maggioranza spara a zero contro il manager Asp

Gela. Il management di Asp che fa politica è al centro di dure critiche da parte della maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, che già in giornata ha replicato al direttore generale Salvatore Ficarra, che ha parlato di "strumentalizzazioni politiche" sulla vicenda del depotenziamento del sistema sanitario cittadino. "Leggiamo basiti la nota del direttore generale dell’Asp di Caltanissetta sulla sanità gelese e sulla vicenda del nuovo ospedale. Anziché riconoscere le proprie responsabilità e i suoi innumerevoli ritardi sullo stato della sanità della città, sulle drammatiche condizioni in cui versa l’ospedale e la totale inerzia sul nuovo nosocomio, si permette di attaccare il sindaco reo di difendere con dignità l’onore e il

prestigio della città. Durante la sua gestione negli ultimi tre anni la sanità gelese è peggiorata come sanno i cittadini e gli operatori sanitari. Ha snobbato le sacrosante richieste del consiglio comunale. Come Partito democratico - fanno sapere i dem - gli vogliamo ricordare il rispetto che deve avere per le istituzioni e soprattutto il rispetto per i sindaci e le amministrazioni locali. I sindaci sono i rappresentanti dello stato nei territori oltre ad essere autorità sanitarie e vanno aiutati in questo difficile compito.

Il sindaco di Gela e la sua amministrazione devono dare conto alla città e per questo si sono mobilitati per difendere il più elementare diritto,quello della salute per le generazioni presenti e per quelle future. Non hanno padrini politici ai quali rispondere. I loro padrini sono tutti i cittadini. Il dottor Ficarra svolga con rigore, puntualità ed efficienza il suo ruolo. Se ritiene di intervenire con attacchi alle amministrazioni, svolgendo un ruolo politico, si dimetta. Il Pd preannuncia prese di posizione a tutti i livelli istituzionali per dare forza alle legittime e sacrosante richieste del sindaco che parla a nome della città". I civici del primo cittadino sono a loro volta fortemente contrariati dalla dialettica politica del management Asp. "Venite a conoscenza delle parole del manager Ficarra è veramente avvilente, ci ricordiamo tutti che lo stesso manager è un tecnico nominato dalla politica e il suo ruolo prevede solo di amministrare la sanità locale. Lo invitiamo a restare nel suo ruolo e a non avventurarsi in opinioni che nulla hanno a che fare con il ruolo che lui ricopre. Diversamente ogni cittadino e ancor di più chi fa politica e amministra una città ha il diritto di valutare l’operato del manager. Se oggi noi siamo chiamati a dare un parere su come viene gestita la sanità nel nostro territorio non possiamo che bocciare totalmente la sua attività. Il nostro ospedale continua perennemente a essere sottorganico senza contare i disagi che affrontano i pazienti e anche e soprattutto gli operatori sanitari, probabilmente in una fase come questa sarebbe stato più adeguato e corretto ammettere di aver totalmente fallito l’azione manageriale e rassegnare le proprie dimissioni. Per questo se non verrà fatto in maniera spontanea come "Una Buona Idea" scriveremo al presidente Schifani e all’assessore Caruso e chiederemo la revoca dell’incarico al dottor Ficarra visto il perdurare della situazione drammatica in cui versa il nostro ospedale", spiegano dal gruppo civico.