Pd con Di Stefano su sanità: "Un manager nominato dalla politica minaccia di querelare un sindaco"

Gela. Davanti a una sanità cittadina certamente depotenziata, nonostante le rassicurazioni che arrivano in queste ore dai vertici Asp, lo scontro è totale. Ieri, il sindaco Di Stefano e l'assessore Franzone hanno nuovamente ribadito che non si può andare avanti a suon di tagli e servizi che mancano. Oggi, il manager Asp Ficarra ha parlato di "falsità" e ipotizza l'eventuale querela. I dem spiegano che la reazione del management Asp non è accettabile. "Il Partito Democratico cittadino rimane basito davanti alla minaccia del direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, che non ha escluso di querelare il sindaco, reo di difendere la sanità del proprio territorio. Al sindaco Terenziano Di Stefano, che a nome dell’intera popolazione cittadina conduce una battaglia contro il nuovo Piano regionale sanitario, che prevede una riduzione dei posti letto nel già martoriato "Vittorio Emanuele", e per l’apertura dell'Utin attesa da quattordici anni e mai attivata, e più in generale per il potenziamento dei servizi sanitari, va la nostra vicinanza e solidarietà", fanno sapere dalla segreteria dem. Ribadiscono l'anomalia delle parole del manager. "Il Partito Democratico solleverà la questione nelle sedi opportune per sapere se un direttore dell'Asp, nominato dalla politica, possa attaccare un sindaco e minacciarlo di querela. Non è mai successo. Il sindaco continuerà a difendere la città e il Partito Democratico sarà al suo fianco", concludono i dirigenti che in questo modo ribadiscono ancora una volta la piena convergenza con il sindaco sul tema delicato della sanità.