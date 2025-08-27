Pci: "Un programma di piantumazione di alberi senza trascurare le installazioni artistiche"

"Abbiamo bisogno di arte e di cultura e abbiamo bisogno di alberi”, fanno sapere dal Partito comunista

Gela. La piantumazione di alberi senza rinunciare a installazioni artistiche. Dagli esponenti del Partito comunista, attraverso il presidente Salvatore D'Arma, il tema viene ripreso, anche sulla base di quanto richiesto dal consigliere comunale FdI Sara Cavallo, che aveva già presentato una mozione, approvata dall'aula consiliare, per la piantumazione di alberi, soprattutto negli interventi di riqualificazione in corso, in varie zone cittadine. “Giusto e necessario quello che ha proposto il consigliere Cavallo ma non può essere trattato in alternativa all'arte e alla cultura. Non sono incompatibili e non possono essere posti in alternativa. Abbiamo bisogno di arte e di cultura e abbiamo bisogno di alberi”, dice D'Arma. Gli alberi che sono stati abbattuti, per esigenze di sicurezza, per D'Arma devono indurre l'amministrazione comunale a prevedere un piano complessivo di piantumazione. “Bisogna adoperarsi ora e in tal senso sollecitiamo l'amministrazione comunale a prevedere la piantumazione di nuovi alberi. L'arte è necessaria e ne abbiamo bisogno, gli alberi sono indispensabili. L'uomo dipende dalla flora, senza la quale non ci sarebbe vita”, conclude D'Arma.