Paziente ragusano ai medici dell'ospedale: "In un momento di sofferenza ho trovato grandi professionisti"

Pubblichiamo una breve missiva fatta pervenire dal ragusano Francesco Spadaro, che si rivolge ai medici e allo staff del pronto soccorso e del reparto di urologia

Gela. Nonostante le tante difficoltà di servizi che spesso connotano l'ospedale "Vittorio Emanuele", c'è chi si sente grato per il trattamento ricevuto dai medici e dagli operatori del presidio. Pubblichiamo una breve missiva fatta pervenire dal ragusano Francesco Spadaro, che si rivolge ai medici e allo staff del pronto soccorso e del reparto di urologia.



"Desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento per le eccellenti cure e l'assistenza ricevuta presso la struttura ospedaliera di Gela, ospedale "Vittorio Emanuele", il 15 aprile, a causa di un'acuta colica renale. In un momento di forte sofferenza fisica e di vulnerabilità, ho avuto la fortuna di incontrare un team di professionisti straordinario. Desidero elogiare non solo l'elevata competenza clinica e la rapidità di intervento ma soprattutto la componente umana, la gentilezza e la costante attenzione che mi sono state riservate. Spesso si sente parlare di malasanità ma la mia esperienza presso l'ospedale di Gela testimonia l'esistenza di una realtà fatta di persone che svolgono il propio lavoro con dedizione e profondo rispetto verso il paziente. Estendo questo ringraziamento al personale di turno quel giorno al pronto soccorso, alla dottoressa Milena Caruso, al dottore Davide Guttadauro, allo staff di radiologia e al dottore Michele Di Falco e al collega che era insieme a lui".