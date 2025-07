Partono i saldi estivi, Confcommercio Ascom: "Ci sono segnali positivi"

Confcommercio Ascom Gela sottolinea che il ritorno degli acquisti nei negozi di prossimità è un segnale incoraggiante

Gela. Partono sabato 5 luglio i saldi estivi anche a Gela, in linea con il resto della Sicilia. Dopo anni difficili segnati dalla pandemia, il commercio fisico in provincia registra tendenze decisamente positive, con un incremento stimato intorno al 20% rispetto al 2024. Confcommercio Ascom Gela sottolinea che il ritorno degli acquisti nei negozi di prossimità è un segnale incoraggiante, legato sia al desiderio di un'esperienza d'acquisto diretta e personalizzata, sia alla riscoperta del valore della relazione tra cliente e commerciante. Il commercio fisico, dopo il calo dovuto al Covid (2020–2021) e la ripresa graduale (2022–2023), vede ora consolidarsi una fase di crescita stabile nel biennio 2024–2025. L’elemento trainante è rappresentato dal turismo estivo, combinato alla spesa di prossimità dei gelesi, sensibili alla vicinanza e alla qualità del servizio. Tuttavia, persistono squilibri normativi tra commercio tradizionale e vendite online: mentre l’e‑commerce opera con promozioni continue, i negozi fisici sono vincolati da regole rigide su orari e saldi. Confcommercio Ascom Gela ribadisce che il commercio fisico è essenziale per l’economia urbana: crea valore, favorisce l’occupazione locale e mantiene vive le vie cittadine.

Garantisce affidabilità: i consumatori scelgono negozi locali per fiducia nella merce e nei rapporti umani. Necessita di un quadro normativo più equo, che tuteli i negozi di vicinato e riequilibri le dinamiche concorrenziali.





"Chiediamo alle istituzioni regionali e comunali:



1. Controlli più severi sulle vendite promozionali fuori stagione e sui saldi irregolari.





2. Una normativa uniforme fra commercio online e offline, per garantire parità di condizioni.





3. Incentivi e campagne locali per promuovere il turismo, la spesa vicino casa e le iniziative collettive che valorizzino il tessuto commerciale della città, anche attraverso l’adozione di strumenti digitali. I saldi estivi (5 luglio – 15 settembre) rappresentano un’occasione importante per i commercianti gelesi di incrementare i ricavi in un periodo di alta affluenza turistica. Rafforzare la fidelizzazione dei clienti locali. Innovare il servizio, combinando esperienza in store e presenza digitale. Confcommercio Ascom Gela invita tutti gli operatori a sfruttare questa finestra, offrendo qualità, assistenza e creatività nelle promozioni, nel pieno rispetto delle regole.