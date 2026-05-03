Papa “Diritto alla libertà di stampa è spesso violato”
ROMA (ITALPRESS) - "Oggi si celebra la giornata mondiale dellalibertà di stampa, patrocinata dall'Unesco, Purtroppo questodiritto è spesso violato in modo a volte flagrante a voltenascosto. Ricordiamo...
A cura di Redazione
03 maggio 2026 10:50
ROMA (ITALPRESS) - "Oggi si celebra la giornata mondiale della
libertà di stampa, patrocinata dall'Unesco, Purtroppo questo
diritto è spesso violato in modo a volte flagrante a volte
nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime
delle guerre e della violenza". Così Papa Leone XIV dopo la
preghiera del Regina Caeli in piazza San Pietro.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-