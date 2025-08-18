Pane di Gela, nasce il comitato per il riconoscimento: Ascia presidente

Con il riconoscimento ufficiale del "pane di Gela" si punta a dare forza al percorso locale, culturale e storico

Gela. Le polemiche, fino a qualche settimana fa, non sono mancate. Adesso, il passo ufficiale arriva con la costituzione del Comitato per il riconoscimento e la tutela del pane di Gela. Il gruppo fondatore si è riunito presso la sede Cna. Sono state individuate alcune figure di riferimento, a iniziare dal presidente Riccardo Ascia, eletto all'unanimità dal consiglio direttivo. È lui l'ideatore del progetto "pane di Gela" e ha già coordinato i panificatori della Cna. Insieme a lui, il produttore di grano Arcangelo Gambino, Melania Gerotti, che si occupa del settore molitorio, Luca Moscato, altro operatore del settore della pianificazione, e il dottor Paolo Scicolone, che svolgerà il ruolo di consulente tecnico-scientifico. Il Comitato viene definito "una piattaforma aperta" pronta a coinvolgere altri operatori ed esperti. Il pane di Gela è la base per coltivare la tradizione e la storia. Si procederà da subito con la richiesta del riconoscimento del marchio Deco. Del comitato fanno inoltre parte riferimenti Cna, come Daniela Peritore e Pasquale Gallina. Inoltre ha aderito un altro panificatore di lunga tradizione, Alessandra Moscato, ormai quarta generazione di una famiglia da sempre nel settore. Con il riconoscimento ufficiale del "pane di Gela" si punta a dare forza al percorso locale, culturale e storico.

In foto il panificatore Riccardo Ascia