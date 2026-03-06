Pane di Gela Dop, percorso va avanti: stretta collaborazione con l'ordine dei tecnologi alimentari

Il protocollo non pone oneri economici a carico del Comune

Gela. Il pane di Gela da valorizzare anche attraverso il pieno riconoscimento della denominazione di origine protetta (Dop). Un percorso che l'amministrazione comunale sta portando avanti e che sarà condotto con il supporto tecnico dell'ordine dei tecnologi alimentari di Sicilia e Sardegna. Saranno gli esperti del settore a dare il giusto indirizzo per la definizione del disciplinare di produzione del pane di Gela. E' stato approvato un protocollo tra le parti che detta gli aspetti principali della collaborazione, con l'ordine dei tecnologi alimentari che si occuperà di monitorare “sulle materie prime, sul processo produttivo, sulle caratteristiche chimico-fisiche e sensoriali del prodotto, nonché sui parametri controllabili e verificabili dagli organismi autorizzati”. Il protocollo non pone oneri economici a carico del Comune. La proposta per pervenire alla collaborazione è stata avanzata dal settore comunale sviluppo economico, affidato all'assessore Filippo Franzone.